أيام سينما المرأة.. التأكيد على أن إبداعها يؤخد ولا يعطى

افتتحت أمس 7 افريل 2026 بالمركز الوطني للسينماتوغرافية بالجزائر، فعاليات “أيام سينما المرأة 2026” في دورتها الأولى، دورة الفنانة الراحلة “بيونة”، والتي سوف تدوم من تاريخ 7 إلى 9 أفريل 2026، حيث سطر القائمون على هذه الفعالية الثقافية، برنامجا ثريا و متنوعا، سوف تنشطه العديد من الوجوه النسوية الفنية، التي قدمت للسينما الجزائرية أعمالا خالدة في كل مجلاته.

وهذا وقال عادل مخالفية مدير المركز، خلال الكلمة الترحيبية، أن المرأة، لم تبق على هامش الإبداع في الجزائري، بل أصبح لها دورا فعالا فيه، وهي تخطو خطوات عملاقة في كل فنون الإبداع دون استثناء، وهذا لما قدمته للفن السابع في الجزائر، كما أن حضورها أصبح مؤثرا في السنوات الأخيرة، استطاعت من خلالها، تبرز كعبها العالي في كل مجالات الإبداع، سواء كان، تمثيلا و كتابة وإخراجا وغيرها، وأضاف أنها اليوم، تساهم بشكل كبير في حفظ الذاكرة، معتبرا في ذات الوقت،

أن هذه الأيام، سوف تفتح فضاء للنقاش والتبادل، وكدا الحوار بين الأجيال كل في مجاله، كما تساهم هذه اللقاءات، في إبراز الدور الفعال للمرأة، من خلال حضورها وطرحها لأهم المحاور من أجل النقاش، مؤكدا على أن هذه

الأيام سوف تكون مناسبة لتقديم مختلف التجارب التي قدمتها المرأة الجزائرية المبدعة في مجال الفن السابع.

تكريمات تليق بالمرأة المبدعة…

أرتأى القائمون على هذه الدورة، تكريم العديد من الوجوه النسوية، اللواتي كان لهن الأثر الكبير في عالم السينما، سواء التمثيل أو الإخراج وكدا الكتابة والإنتاج وغيرها من المجالات، على غرار الوزيرة السابقة والمخرجة نادية لعبيدي، الفنانة ليديا لعريني، الفنانة بهية راشدي- ناب عليها استلام التكريم الفنان حسان كشاش- وكدا الفنانة القديرة نادية طالبي، و المنتجة سميرة حجيلاني، الكاتبة شاهيناز مسعودي، و المخرجة هاجر سباطة، و المخرجة إيمان عيادي. كان هذا بمثابة احتفاء بالمرأة، التي استطاعت أن توثق اسمها في الكثير من الأعمال، وهو بمثابة، اعتراف لها على جهودها في تأثيت المكتبة السينمائية الجزائرية.

كما كانت المناسبة، عرض الفيلم القصير” نية” للمخرج إيمان عيادي ” الذي حصد الكثير من الجوائز، كان بذلك افتتاح ما قدمته أنامل القوة الناعمة في الفن السابع.

أما الفترة المسائية من اليوم الأول لهذه الفعاليات، فكانت من تنشيط السيناريست شاهيناز مسعودي التي استعرضت خلال ندوة، الكتابة في كل جوانبها و خاصة من منظور المرأة، كما قدمت الأكاديمية نجمة زيراري والمخرجة هاجر سباطة ندوة أخرى موسمة ب” سينما المرأة في الجزائر المسار والتحديات” حيث توسعت كل واحدة منهما في واقعه وأهدافه..

️ ليختتم بعدها هذا اليوم الأول، بعرض فيلم “باركور” للمخرجة فاطمة الزهراء زعموم.