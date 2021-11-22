أين ذهبت أموال حقوق البث التلفزيوني؟ 

التلفزيون العمومي يكذب رئيس الفاف

رد التلفزيون العمومي، على التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، شرف الدين عمارة، المتعلقة بتأخر المؤسسة الإعلامية في تسديد أموال حقوق النقل التلفزيوني لمقابلات المنافسات المحلية وعلى رأسها البطولة المحترفة، وهذا منذ عام 2017.

وكان عمارة قد أكد، خلال ندوة صحفية ، أن خزينة الاتحاد الجزائري لم تتلق أي أموال من المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، طيلة الـ4 سنوات الماضية.

وقال التلفزيون الجزائري ردا على ذلك، في بيان صحفي: “في إطار الخدمة العمومية التي تلتزم بها المؤسسة العمومية للتلفزيون، ومرافقة منها للرياضة الجزائرية عموما، وكرة القدم خصوصا، تكفلت مؤسستنا على مدار الأربع سنوات الماضية بدفع مخصصات مالية للاتحاد الجزائري، مقابل اقتناء حقوق البث”.

وأضاف البيان: “تقدر هذه المخصصات بنحو 239.460 مليون دينار جزائري، مقابل حقوق نقل مباريات الأندية الجزائرية في المسابقات القارية، وحقوق بث مباريات المنتخب الوطني الأول، وكأس الجمهورية”.

وواصل في ذات البيان: “كما تكفلت المؤسسة في نفس الفترة بدفع مبلغ 423 مليون دينار جزائري إلى رابطة كرة القدم المحترفة. مقابل حقوق بث مباريات البطولة الوطنية المحترفة بما فيها مباريات المحترف الثاني سابقا”.

وأكد التلفزيون انفتاحه على التواصل والتنسيق، مع الاتحاد المحلي لكرة القدم، واستعداده للمرافقة الدائمة للرياضة الجزائرية وكرة القدم.

وأثار بيان التلفزيون العمومي العديد من علامات الاستفهام والتعجب، في الوسط الرياضي، لاسيما وأن الأرقام التي كشف عنها التلفزيون ضخمة، فأين هي كل تلك الأموال وأين ذهبت؟ على اعتبار أن هذه الأموال لا أثر لها في خزينة “الفاف” وفق تصريحات الرئيس عمارة.