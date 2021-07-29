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الجزائر

إثيوبيا تطلب وساطة الجزائر بشأن أزمتي سد النهضة والحدود مع السودان

الشروق أونلاين
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إثيوبيا تطلب وساطة الجزائر بشأن أزمتي سد النهضة والحدود مع السودان

دعت اثيوبيا الجزائر إلى التوسط في أزمة سد النهضة مع مصر والسودان إلى جانب قضية الحدود مع الخرطوم، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى اديس أبابا.

وأكد وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين خلال لقائه لعمامرة إلى لعب دور بناء في “تصحيح التصورات الخاطئة” لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة “نوايا إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف” لمياه النيل.

وحسبه فإن إثيوبيا أجرت عملية التعبئة الثانية وفقا لإعلان المبادئ، الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الثلاثة في عام 2015.

كما أعرب ميكونين عن التزام إثيوبيا الراسخ باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

ويشار إلى أن الجزائر شهدت في ديسمبر 2000 توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا لإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما عام 1998 وانتهت عام 2000 بوساطة جزائرية .

لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى نظيرته الإثيوبية

والأربعاء 28 جويلية، التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأربعاء، برئيسة جمهورية إثيوبيا ساهلي وورك زودي، والتي سلم لها رسالة من الرئيس تبون، كما التقى أيضا رئيس الوزراء أبي أحمد.

وأفاد منشور للوزير عبر صفحته الرسمية “تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية”.

وأضاف “تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر واثيوبيا وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية”.

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