إجراءات جديدة لاستخراج شهادة الدخل للمتقاعدين عن بعد

اعتمد الصندوق الوطني للتقاعد إجراءات جديدة تمكن المتقاعدين المنتسبين إليه استخراج شهادة الدخل المؤمنة عن بعد مع ضمان مصداقية تلك الشهادة.

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية فأعلن الصندوق، اليوم الثلاثاء 2 أفريل، عن اعتماد إجراءات جديدة تمكّن المتقاعدين من تحميل وطباعة شهادة الدخل المؤمنة عبر رمز الاستجابة السريع “QR-code”، باستعمال تقنيات تأمين تعتمد على رموز تتغير باستمرار.

وتتيح هذه الخدمة من تمكين المتقاعد من الحصول على شهادة الدخل دون التنقل إلى مصالح الصندوق، مع إمكانية إظهار أو إخفاء مبلغ المعاش.

وهذا الإجراء حسب الصندوق الوطني للتقاعد جاء “لضمان مصداقية أكبر للشهادة المطبوعة عبر المنصة”.

ولاستخراج الشهادة يكفي أن يدخل المعني إلى فضاء المتقاعد عبر الرابط https://retraite.cnr.dz، وإدخال اسم المستخدم (رقم المعاش) وكلمة السر التي يتحصل عليها سواء من خلال الاتصال بالرقم الأخضر (3011) أو عبر التقرب من الوكالة المحلية.