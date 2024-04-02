-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إجراءات جديدة لاستخراج شهادة الدخل للمتقاعدين عن بعد

الشروق أونلاين
  • 283
  • 0
إجراءات جديدة لاستخراج شهادة الدخل للمتقاعدين عن بعد
ح. م
الصندوق الوطني للتقاعد.

اعتمد الصندوق الوطني للتقاعد إجراءات جديدة تمكن المتقاعدين المنتسبين إليه استخراج شهادة الدخل المؤمنة عن بعد مع ضمان مصداقية تلك الشهادة. 

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية فأعلن الصندوق، اليوم الثلاثاء 2 أفريل، عن اعتماد إجراءات جديدة تمكّن المتقاعدين من تحميل وطباعة شهادة الدخل المؤمنة عبر رمز الاستجابة السريع “QR-code”، باستعمال تقنيات تأمين تعتمد على رموز تتغير باستمرار.

وتتيح هذه الخدمة من تمكين المتقاعد من الحصول على شهادة الدخل دون التنقل إلى مصالح الصندوق، مع إمكانية إظهار أو إخفاء مبلغ المعاش.

وهذا الإجراء حسب الصندوق الوطني للتقاعد جاء “لضمان مصداقية أكبر للشهادة المطبوعة عبر المنصة”.

ولاستخراج الشهادة يكفي أن يدخل المعني إلى فضاء المتقاعد عبر الرابط https://retraite.cnr.dz، وإدخال اسم المستخدم (رقم المعاش) وكلمة السر التي يتحصل عليها سواء من خلال الاتصال بالرقم الأخضر (3011) أو عبر  التقرب من الوكالة المحلية.

مقالات ذات صلة
فيات الجزائر تطلق النسخة الجديدة من “دوبلو” النفعية

فيات الجزائر تطلق النسخة الجديدة من “دوبلو” النفعية

“الدخلة”.. أكبر تجمع لإفطار الصائمين بالأغواط

“الدخلة”.. أكبر تجمع لإفطار الصائمين بالأغواط

وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم بتبسة

وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم بتبسة

إنزال على محلات مستلزمات الحلويات عشية العيد!

إنزال على محلات مستلزمات الحلويات عشية العيد!

محلات تعُج بالصراصير ولحوم مجهولة المصدر بالقصابات!

محلات تعُج بالصراصير ولحوم مجهولة المصدر بالقصابات!

بلاغ هام من صندوق “كاسنوس” لفائدة المؤّمنين

بلاغ هام من صندوق “كاسنوس” لفائدة المؤّمنين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد