إحباط إدخال أزيد من 14 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 2 أفريل الجاري، من إحباط محاولات إدخال 14 قنطار و64 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأفادت حصيلة عملياتية أوردتها، الأربعاء وزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية، (33) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (14) قنطار و(64) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (235386) قرص مهلوس.

وتابع البيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي المسمى “أ.أ يحي” ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين تم توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.”

وأضاف البيان أنه و”بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (136) شخصا وضبطت (24) مركبة و(85) مولدا كهربائيا و(36) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (38) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد و(44151) لتر من الوقود و(181) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(44) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.”

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (1788) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.