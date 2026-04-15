إحباط محاولة إدخال شحنة ضخمة من الكيف عبر الحدود المغربية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 قنطارا من الكيف المعالج، قادمة من المغرب، في عملية نوعية ضمن إطار مكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتبعا لبيان الوزارة الوصية، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بشار بالناحية العسكرية الثالثة، يوم الثلاثاء، من إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من الكيف المعالج والمقدرة بـ 11 قنطارا و10 كلغ، قادمة من المغرب.

وتأتي هذه العملية النوعية في إطار محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات وكذا التصدي لكل المحاولات الهادفة للمساس بأمن وسلامة المواطن.