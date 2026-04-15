-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إحباط محاولة إدخال شحنة ضخمة من الكيف عبر الحدود المغربية

الشروق أونلاين
  • 548
  • 0
إحباط محاولة إدخال شحنة ضخمة من الكيف عبر الحدود المغربية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 قنطارا من الكيف المعالج، قادمة من المغرب، في عملية نوعية ضمن إطار مكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتبعا لبيان الوزارة الوصية،  تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بشار بالناحية العسكرية الثالثة، يوم الثلاثاء، من إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من الكيف المعالج والمقدرة بـ 11 قنطارا و10 كلغ، قادمة من المغرب.

وتأتي هذه العملية النوعية في إطار محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات  وكذا التصدي لكل المحاولات الهادفة للمساس بأمن وسلامة المواطن.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد