إدارة الوفاق واللاعب قندوسي يُوضّحان

قدّمت إدارة نادي وفاق سطيف سهرة الأحد توضيحات، بِشأن قضية لاعبها الدولي أحمد قندوسي.

وكان متوسّط الميدان قندوسي قد غاب عن آخر مباراة للوفاق، فكثرت التأويلات بِشأن رغبته في الرّحيل عشية افتتاح سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي “النّسر الأسود” عبد الحكيم سرار إن الخلافات بين هيئته وقندوسي تبدّدت، وصارت في حكم الماضي. وأضاف أنه يأمل من لاعبه أن يُقدّم عروضا فنية راقية مع المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2023، ولِم لا المساهمة في إحراز اللّقب القاري. ويكون ذلك دفعا قويا لِأسهمه في سوق الانتقالات.

من جهته، قال قندوسي إن علاقته مع مسؤولي الوفاق تحسّنت وعادت إلى مجراها الطبيعي، وأضاف أنه يُكنّ احتراما كبيرا للنادي، على اعتبار أن شهرته طارت في أرجاء بيت فريق الأسود والأبيض.

وشدّد ابن بلدية غريس (معسكر) والبالغ من العمر 23 سنة، على أنه باقٍ في الوفاق (مدّة العقد تنقضي في صيف 2026)، ما لم يستلم عرضا كبيرا يُنعش خزينة النادي.

أمّا المُمثّل القانوني للوفاق، فأكّد أن الإدارة سوّت المستحقات المالية لِقندوسي، وأشار إلى أن العقد كان يتضمّن بندا يسمح للاعب بِالرّحيل، إذا لم يستلم أجرتَي شهرَين مُتتاليَين.

أمّا “مناجير” اللاعب الدولي، فأكّد أنه يرفض العروض القادمة من البطولة الوطنية، وأن مُوكّله أحمد قندوسي سيبقى يرتدي زيّ وفاق سطيف، ما لم يستلم عرضا كبيرا ومُحترما من قبل نادٍ أوروبي.