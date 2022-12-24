-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هدّاف البطولة يغيب ويدخل في خلافات حادّة مع إدارة الوفاق

علي بهلولي
  • 108
  • 0
هدّاف البطولة يغيب ويدخل في خلافات حادّة مع إدارة الوفاق
ح.م
أحمد كندوسي

غاب اللاعب أحمد كندوسي مساء السبت، عن مباراة فريقه وفاق سطيف والزّائر نادي شبيبة الساورة.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر بِسطيف، لِحساب الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب بطولة القسم الوطني الأوّل.

ودخل متوسّط الميدان كندوسي في الأيّام القليلة الماضية في خلافات حادّة مع إدارة نادي “النّسر الأسود”، لها صلة بِسوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل. وهو سرّ غيابه عن مواجهة الساورة.

وشارك كندوسي في 11 مباراة بِرسم بطولة الموسم الحالي، وخاض كلّها أساسيا. من أصل 14 مواجهة لِفريق الأسود والأبيض.

ويرغب كندوسي في تغيير الأجواء، حيث تتحمّس عدّة أندية لِانتدابه سواء داخل الوطن أو خارجه، أبرزها غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وشباب بلوزداد.

وما زال – ابن بلدية غريس (ولاية معسكر) والبالغ من العمر 23 سنة – يرتبط مع نادي وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وإذا كان هدّاف البطولة الوطنية يرغب في خوض تجربة كروية جديدة، فإن مسؤولي الوفاق لا يُريدون إهدار فرصة من ذهب، بِتركه يرحل بـ “أبخس الأثمان”. خاصة وأن الفريق عانى أزمة مالية خانقة عند انطلاق النسخة الحالية من البطولة.

مقالات ذات صلة
صحيفة إسبانية تكشف كواليس استبعاد بن زيمة

صحيفة إسبانية تكشف كواليس استبعاد بن زيمة

إقالة مدرب بن طالب

إقالة مدرب بن طالب

غانا تكشف عن قائمة لاعبيها لـ “شان” الجزائر

غانا تكشف عن قائمة لاعبيها لـ “شان” الجزائر

عندما نخسر يقولون خذلنا الأفارقة.. فيديو لمبابي يثير ضجة

عندما نخسر يقولون خذلنا الأفارقة.. فيديو لمبابي يثير ضجة

اتحاد الكرة وشبيبة الساورة يتعاطفان مع الإعلامي “حمزة بركاوي”

اتحاد الكرة وشبيبة الساورة يتعاطفان مع الإعلامي “حمزة بركاوي”

الحالة الصحّية لِأسطورة الكرة البرازيلية “بيليه” تدهورت

الحالة الصحّية لِأسطورة الكرة البرازيلية “بيليه” تدهورت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد