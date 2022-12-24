هدّاف البطولة يغيب ويدخل في خلافات حادّة مع إدارة الوفاق

غاب اللاعب أحمد كندوسي مساء السبت، عن مباراة فريقه وفاق سطيف والزّائر نادي شبيبة الساورة.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر بِسطيف، لِحساب الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب بطولة القسم الوطني الأوّل.

ودخل متوسّط الميدان كندوسي في الأيّام القليلة الماضية في خلافات حادّة مع إدارة نادي “النّسر الأسود”، لها صلة بِسوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل. وهو سرّ غيابه عن مواجهة الساورة.

وشارك كندوسي في 11 مباراة بِرسم بطولة الموسم الحالي، وخاض كلّها أساسيا. من أصل 14 مواجهة لِفريق الأسود والأبيض.

ويرغب كندوسي في تغيير الأجواء، حيث تتحمّس عدّة أندية لِانتدابه سواء داخل الوطن أو خارجه، أبرزها غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وشباب بلوزداد.

وما زال – ابن بلدية غريس (ولاية معسكر) والبالغ من العمر 23 سنة – يرتبط مع نادي وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وإذا كان هدّاف البطولة الوطنية يرغب في خوض تجربة كروية جديدة، فإن مسؤولي الوفاق لا يُريدون إهدار فرصة من ذهب، بِتركه يرحل بـ “أبخس الأثمان”. خاصة وأن الفريق عانى أزمة مالية خانقة عند انطلاق النسخة الحالية من البطولة.