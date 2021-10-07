إدارة نادي نيس تردّ على بلماضي

تنصّل المدير الرياضي لِنادي نيس الفرنسي جوليان فورنيي من مسؤولية دفع اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، لِاتّخاذ قرار عدم خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا في مطلع العام المقبل.

وقال جوليان فورنيي إنه اتّصل بِالناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في تاريخ سابق، وأخبره بِعدم مشاركة أندي ديلور في “كان” الكاميرون 2022.

وأضاف المدير الرياضي لِنادي نيس في تصريحات لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن ديلور هو من اتّخذ القرار بِمفرده، ومَن يعتقد أنه يُمكنه الضغط على مثل هذا النوع من اللاعبين فهو مُخطئ، يقول جوليان فورنيي. نافيا وجود بند في العقد يقضي بِمنعه من خوض البطولة الإفريقية للعام المقبل.

وتابع المسؤول الإداري لِفريق نيس يقول إن عدم مشاركة اللاعبين الأفارقة في “الكان” يخدم المدرب والنادي، لكن استطرد وزعم أنه لا يوجد أيّ مسؤول في فريق الأحمر والأسود يضغط على هؤلاء اللاعبين، حتى يتجنّبوا المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

واختتم جوليان فورنيي يقول إن إدارة ناديه تربطها علاقة جيّدة بِالناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، بِسبب وجود لاعبَين آخرَين (عطال وبوداوي)، وتسعى جاهدة لِتمتينها.