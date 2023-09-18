تم اليوم إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، حسب ما أفادت به وزارة الشؤون الثقافية التونسية في بيان.

تم اليوم إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة “اليونسكو”، حسب ما أفادت به وزارة الشؤون الثقافية التونسية في بيان.

فتم اليوم الإثنين، 18 سبتمبر، بالعاصمة السعودية الرياض القبول النهائي لملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة “اليونسكو”، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية والوفد التونسي المرافق لها. وهذا خلال الدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي التي انطلقت في العاشر منهذا الشهر وتتواصل فعالياتها إلى يوم 25 سبتمبر.

وزارة الثقافة التونسية قالت في بيانها أن هذا التصويت جاء “لينصف الجهود الوطنية المشتركة بين وزارة الشؤون الثقافية وعدد من الأطراف المتدخلة من وزارات ومصالح معنية ومجتمع مدني، خلال السنوات الأخيرة للتّحسيس بهذا الملف والتحفيز على التفاعل الدّولي معه واعتماد الحشد له”.

البيان أشار إلى أن وزيرة الثقافة التونسية والوفد المرافق لها، وخلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية قد سعوا “إلى لقاء أكبر عدد ممكن من ممثلي الدول المعنية بالتصويت على المستوى العربي والافريقي والدولي لإقناعهم على المساندة والوقوف إلى جانب تونس في حملتها لحشد الدعم الدولي لفائدة ملف تسجيل جزيرة جربة.”

تقع جزيرة جربة في جنوب شرق تونس في خليج قابس. وتعد أكبر جزر شمال إفريقيا بشريط ساحلي طوله 125 كم. الجزيرة التي تلقب بـ”جزيرة الأحلام”، تتواصل مع تونس عبر طريق يمتد على طول 7 كم، ويعود للعهد الروماني.

من أبرز معالم الجزيرة التراثية الجوامع التي تبنى لكل عائلة، وبروج مراقبة تسمى أربطة على امتداد شواطئ الجزيرة، حيث كل برج هو رباط ومسجد في نفس الوقت.

أما في عمق الجزيرة، هناك أيضا مساجد هي أيضا قلاع، وكانت تتواصل فيما بينها ومع الرباطات المشيدة على امتداد الساحل، وذلك باستخدام الدخان نهارا والنار ليلا.

وتمتلك تونس ثماني مواقع مصنفة تراثا عالميا تنضاف إليها جزيرة جربة. وهي المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج ومدينة تونس العتيقة ومدينة سوسة ومدينة القيروان ومدينة كركوان البونية وموقع دقة الأثري كآخر موقع تونسي تم تصنيفه منذ سنة 1997.