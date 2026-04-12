مسعودان في زيارة إلى ولاية سكيكدة، 12 أفريل 2026.

أعلن وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، أنه سيتم إدراج مصالح متخصصة في علاج الحروق عبر جميع مستشفيات الوطن تدريجيا.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أفاد مسعودان اليوم الأحد، 12 أفريل، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية سكيكيدة أن تجسيد هذا التوجه سيكون “بصفة تدريجية مع إعطاء الأولوية للمستشفيات المتواجدة بعواصم الولايات”.

وأكد الوزير ان الهدف يتمثل في ضمان وجود تكفل خاص بالحروق على مستوى المؤسسات الاستشفائية سواء من خلال مصالح متخصصة أو وحدات معنية بذلك.