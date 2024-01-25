قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أنه تم إدماج أكثر من 320 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أنه تم إدماج، إلى غاية نهاية ديسمبر الماضي، أكثر من 320 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وحسب ما نقلته مساء اليوم وكالة الأنباء الجزائرية، بن طالب وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس 25 جانفي، قال أنه تم إدماج 324.506 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية في مناصب عمل دائمة.

هذا الإدماج ، يقول الوزير، يدخل في إطار “خارطة الطريق التي سطرتها السلطات العمومية لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع حد لهشاشة أجهزة ترقية الشغل المأجور لتحسين المستوى المعيشي للمعنيين، لاسيما المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات“.

أما بخصوص سريان الإدماج لفائدة الدفعتين الثانية والثالثة بأثر رجعي، قال الوزير أن عملية الإدماج تتم عبر ثلاث مراحل، حسب الأقدمية المكتسبة في الأجهزة وتمتد على مدار ثلاث (03) سنوات، حسب ما تم توضيحه في تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.