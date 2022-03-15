إدماج الطلبة المرحلين من أوكرانيا في الجامعات

الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر يطلب:

طالب الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، بإدماج الطلبة الجزائريين العائدين من أوكرانيا في الجامعات الجزائرية، لإكمال دراستهم حسب تخصص كل واحد منهم.

وأوضح رئيس الاتحاد، سعيد بن رقية، في تصريح لـ”الشروق” بأنه تم عقد لقاء عبر تقنية “الزوم” ليلة الاثنين مع فئة الطلبة النازحين من أوكرانيا من جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تم دراسة الوضعيات ومناقشة الاقتراحات، من أجل تسوية وضعياتهم والتكفل بانشغالاتهم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بن رقية بأن الاتحاد سيراسل القطاع لمطالبته بإدماج الطلبة الذين تم إجلاؤهم وتوقفت دراستهم في الجامعات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يمكن ذلك من خلال إعطاء التعليمات اللازمة إلى مديري الجامعات والمعاهد الوطنية لاستقبال الطلبة والعمل على إيجاد حلول وصيغ في إطار القانون والبروتوكولات الإدارية، من أجل تسوية وضعية الطلبة عن طريق الإدماج في الجامعات والمعاهد الوطنية مع احترام التخصص المسجلين فيه من قبل، ومدى مواءمته مع التخصصات الموجودة في الجامعات الجزائرية.

وفي سياق ذي صلة، طالب الاتحاد وزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج من أجل إعطاء التعليمات اللازمة إلى سفراء وممثلي التمثيليات الدبلوماسية بالخارج لاستقبال فئة الطلبة النازحين من أوكرانيا والمتواجدين بالدول المجاورة وباقي الدول الأوروبية، من أجل مساعدتهم في تسوية وضعياتهم والتكفل بانشغالاتهم في إطار القانون عن طريق التحويلات الجامعية أو الإدماج في جامعات الدول المضيفة في إطار التخصص.

وذكر ممثلو الطلبة لـ”الشروق” بأنهم يرغبون في مواصلة دراستهم في الجامعات الجزائرية، باعتبار أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تتضح بعد، وهو ما يمكن أن يجعل دراسة سنوات تضيع وتتبخر أحلامهم في الحصول على الشهادة.