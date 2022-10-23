-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
أضحى العمود الفقري لتشكيلة الميلان

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب جزائري هذا الموسم

سمير حمزة
  • 92
  • 0
إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب جزائري هذا الموسم

يتجّه الدولي الجزائري لنادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، ليكون اللاعب الجزائري الأفضل هذا الموسم مقارنة بزملائه الآخرين الذين ينشطون في مختلف الأندية في أوروبا، وهذا بالنظر للمكانة التي أضحى يحتلها كلاعب محوري في صفوف تشكيلة “الروسينيري”.

ومثلما جرت عليه العادة، شارك الدولي الجزائري أساسيا، أول أمس الأحد، وساهم في الفوز الكبير الذي حققه فريقه ميلان أمام نادي مونزا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الكالتشيو الإيطالي.

وحتى في أسوإ حالاته، فإن المدرب الإيطالي للميلان، ستيفانو بيولي لا يستغني عن متوسط ميدان الخضر، على غرار مباراة أول أمس أمام مونزا، التي شارك فيها بن ناصر بعدما حامت شكوك حول إمكانية غيابه بسبب معاناته قبلها من “أنفلونزا”.

ولعب اسماعيل بن ناصر المباراة كاملة أمام مونزا، وكان خلالها ندا لنفسه، وتحصل على تقييم بلغ 6.5 من 10 بحسب موقع “هوسكورد” للإحصائيات، الذي كشف عن دقة تمريراته التي وصلت نسبة 88% في ذات المباراة.

ومن خلال تألقه المتواصل مع الميلان، واستقرار مستواه من موسم إلى آخر، تمكن اسماعيل بن ناصر من كسب نقاط كثيرة ليصبح واحد من أحسن لاعبي وسط الميدان في العالم، ما جعل عديد الأندية في كبرى البطولات ترغب في استقدامه، ولعل ذلك هو السبب الرئيسي في مماطلته لحد الآن وفرضه شروطه على إدارة الميلان من أجل تمديد عقده الذي ينتهي صائفة 2024.

في ذات السياق، تمكن اسماعيل بن ناصر من إزاحة مواطنه رياض محرز من عرشه كأحسن لاعب جزائري محترف في أوروبا، وهذا بعدما خسر مكانته الأساسية مع مانشستر سيتي، باعتباره هو اللاعب الوحيد الذي ضمن مكانته الأساسية مع فريقه، مقارنة بجميع اللاعبين الجزائريين الآخرين.

يذكر أن هذا الموسم هو الرابع لبن ناصر مع الميلان، الذي كان التحق به سنة 2019، قادما من امبولي.

مقالات ذات صلة
يوسف بلايلي مطالب بتحسين لياقته البدنية فقط

يوسف بلايلي مطالب بتحسين لياقته البدنية فقط

1 مليار جنيه استرليني.. قيمة صفقة انتقال هالاند “المحتملة” من السيتي

1 مليار جنيه استرليني.. قيمة صفقة انتقال هالاند “المحتملة” من السيتي

بن ناصر حسم مستقبله بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

بن ناصر حسم مستقبله بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

عطال شفي من الإصابة وديلور يعود بداية نوفمبر

عطال شفي من الإصابة وديلور يعود بداية نوفمبر

الثلاثي الجزائري غربال وقوراري واتشعلي بالدوحة يوم 9 نوفمبر

الثلاثي الجزائري غربال وقوراري واتشعلي بالدوحة يوم 9 نوفمبر

سعيدي يعاني بسبب وضعيته الصعبة مع نادي هاماربي

سعيدي يعاني بسبب وضعيته الصعبة مع نادي هاماربي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد