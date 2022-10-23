إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب جزائري هذا الموسم

أضحى العمود الفقري لتشكيلة الميلان

يتجّه الدولي الجزائري لنادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، ليكون اللاعب الجزائري الأفضل هذا الموسم مقارنة بزملائه الآخرين الذين ينشطون في مختلف الأندية في أوروبا، وهذا بالنظر للمكانة التي أضحى يحتلها كلاعب محوري في صفوف تشكيلة “الروسينيري”.

ومثلما جرت عليه العادة، شارك الدولي الجزائري أساسيا، أول أمس الأحد، وساهم في الفوز الكبير الذي حققه فريقه ميلان أمام نادي مونزا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الكالتشيو الإيطالي.

وحتى في أسوإ حالاته، فإن المدرب الإيطالي للميلان، ستيفانو بيولي لا يستغني عن متوسط ميدان الخضر، على غرار مباراة أول أمس أمام مونزا، التي شارك فيها بن ناصر بعدما حامت شكوك حول إمكانية غيابه بسبب معاناته قبلها من “أنفلونزا”.

ولعب اسماعيل بن ناصر المباراة كاملة أمام مونزا، وكان خلالها ندا لنفسه، وتحصل على تقييم بلغ 6.5 من 10 بحسب موقع “هوسكورد” للإحصائيات، الذي كشف عن دقة تمريراته التي وصلت نسبة 88% في ذات المباراة.

ومن خلال تألقه المتواصل مع الميلان، واستقرار مستواه من موسم إلى آخر، تمكن اسماعيل بن ناصر من كسب نقاط كثيرة ليصبح واحد من أحسن لاعبي وسط الميدان في العالم، ما جعل عديد الأندية في كبرى البطولات ترغب في استقدامه، ولعل ذلك هو السبب الرئيسي في مماطلته لحد الآن وفرضه شروطه على إدارة الميلان من أجل تمديد عقده الذي ينتهي صائفة 2024.

في ذات السياق، تمكن اسماعيل بن ناصر من إزاحة مواطنه رياض محرز من عرشه كأحسن لاعب جزائري محترف في أوروبا، وهذا بعدما خسر مكانته الأساسية مع مانشستر سيتي، باعتباره هو اللاعب الوحيد الذي ضمن مكانته الأساسية مع فريقه، مقارنة بجميع اللاعبين الجزائريين الآخرين.

يذكر أن هذا الموسم هو الرابع لبن ناصر مع الميلان، الذي كان التحق به سنة 2019، قادما من امبولي.