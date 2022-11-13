إشارة أمريكية إلى زيلينسكي بالانفتاح على التفاوض مع روسيا

أوصى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، بالانفتاح على التفاوض مع روسيا.

جاء هذا في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية يوم الأحد، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلّعة.

وحسب الصحيفة، فقد حثّ سوليفان الرئيس الأوكراني، بالتفكير في مطالب واقعية في أثناء التفاوض مع الطرف الروسي.

كما طالب المسؤول الأمريكي من زيلنسكي بإعادة النظر في سعيه لاستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا.

زيلينسكي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى مع روسيا

وفي 22 سبتمبر 2022، أكدت سلطات أوكرانيا إفراجها عن 55 أسير روسي، مقابل إطلاق روسيا سراح 215 أسيرا، في عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد صرح رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك قائلا:””لقد نجحنا في تحرير 215 شخصا”. مضيفا:”بالمقابل، أعطينا روسيا 55 شخصا”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مسجلة، إن من بين الأسرى الـ55 الذي أفرجت عنهم بلاده فيكتور ميدفيدتشوك، النائب الأوكراني السابق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي إن صفقة التبادل بين كييف وموسكو، شملت أسرى الحرب الأجانب الـ10، وهم 5 بريطانيين وأمريكيان وسويدي وكرواتي ومغربي.

بن سلمان يتوسّط لإطلاق 10 “أسرى” لدى روسيا.. بينهم مغربي

وأعلنت الخارجية السعودية في وقت سابق يوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توسّط للإفراج عن 10 أسرى أجانب اعتقلتهم القوات الروسية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، بينهم طالب مغربي المحكوم عليه بالإعدام.