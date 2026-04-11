إطلاق أكبر عملية تصدير تشمل 35 شحنة نحو 19 دولة عبر 13 ولاية

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، رفقة والي ولاية تيزي وزو أبوبكر بوستة، اليوم السبت، على إعطاء إشارة انطلاق أكبر عملية تصدير تضم 35 عملية شحن نحو 19 وجهة دولية، انطلاقا من 13 ولاية عبر الوطن، في إطار دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

وتشمل هذه العمليات، التي تمت بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المدنية ونواب الولاية بغرفتي البرلمان، وكذا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع عدد من الولاة، ولايات: المغير، مستغانم، غليزان، وهران (ميناء وهران وميناء أرزيو)، تيزي وزو، سطيف، جيجل، الجزائر العاصمة (مطار الجزائر الدولي)، برج بوعريريج، عنابة، بجاية، سكيكدة، وبسكرة.

وتتوجه هذه الصادرات إلى 19 دولة عبر العالم، تشمل 8 دول أوروبية و5 دول عربية وإفريقية، إضافة إلى 6 دول من القارة الأمريكية، ما يعكس توسع انتشار المنتجات الجزائرية وتنوع أسواقها الدولية.

كما تضم العملية صادرات متنوعة تشمل مواد صناعية وغذائية وفلاحية ونسيجية، من بينها الطماطم الكرزية، الفواكه، التمور، منتجات الألبان، المواد الغذائية، مواد التنظيف، الورق، مواد التغليف، الأجهزة الكهرومنزلية، قطع الغيار، السيراميك، إضافة إلى مواد البناء مثل الإسمنت والكلنكر وحديد البناء، إلى جانب منتجات أخرى مختلفة.

وشهدت العملية مشاركة عدد من المؤسسات الاقتصادية الوطنية الناشطة في مختلف الشعب الإنتاجية، من بينها Tosyali Algeria، Holcim Cilas، Faderco، Condor، AQS Algerian Qatari Steel، Brandt Algeria، TAYAL، إلى جانب شركات أخرى ناشطة في مجالات الصناعات الغذائية والبلاستيكية والتغليف مثل Agrofilm وBiaxial Films Packaging وIKAM وDZ International وBIO DATELLA وMEQUA.

وأكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن هذه العمليات تعكس الديناميكية المتنامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني في مجال الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن تنوع المنتجات والمؤسسات المشاركة يعكس تطور القدرات الإنتاجية الوطنية وارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وأضاف أن هذا التوجه يعزز مرافقة الدولة للمتعاملين الاقتصاديين ويفتح آفاقا جديدة أمام المنتوج الجزائري عبر مختلف القارات، بما يدعم تنويع الصادرات وتقليص الاعتماد على المحروقات.

كما شدد على أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، مع دعم المتعاملين وتمكينهم من اقتحام أسواق جديدة وترسيخ مكانة المنتوج الوطني عالميا.