-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج

إطلاق خدمة تجديد جواز السفر البيومتري “عن بُعد”

الشروق أونلاين
  • 303
  • 0
إطلاق خدمة تجديد جواز السفر البيومتري “عن بُعد”
ح.م
جانب من العرض التقني للمنصة الجديدة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود يوم الأربعاء، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب،  على الإطلاق الرسمي لخدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بُعد، لفائدة أفراد الجالية.

وخلال مراسم الإطلاق، تم تقديم عرض تقني من طرف مصلحة الرقمنة بوزارة الداخلية. حول المنصة الرقمية الجديدة، تضمن شرحا لمختلف مراحل الخدمة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن إطلاق هذه الخدمة يجسّد توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وعصرنة الإدارة العمومية، وبناء إدارة عصرية.

كما أبرز الوزير أن المنصة الرقمية الجديدة تمثل ثمرة عمل تشاركي، وتنسيق محكم، بين قطاعي الداخلية والشؤون الخارجية. مؤكدا أنها ستسهم في:

  • تبسيط الإجراءات الإدارية،
  • وتقليص آجال معالجة الطلبات،
  • وتخفيف الضغط على المصالح القنصلية،
  • مع ضمان أعلى معايير الأمن وحماية المعطيات الشخصية والوثائق السيادية للدولة.

وأضاف سعيود أن هذه الخدمة، التي أُطلقت في مرحلة أولى على مستوى القنصلية العامة للجزائر بباريس، ستُعمّم على باقي الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

مشيرا إلى مواصلة الجهود الرامية لرقمنة مختلف الخدمات الإدارية والقنصلية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج. تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بتقريب الإدارة من المواطن، وتحسين جودة الخدمة العمومية.

مقالات ذات صلة
عطاف يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون بين الجزائر وبغداد

عطاف يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون بين الجزائر وبغداد

تجاوزت قيمة المحجوزات 15 مليار سنتيم.. الإطاحة بشبكة تهريب في قسنطينة (فيديو)

تجاوزت قيمة المحجوزات 15 مليار سنتيم.. الإطاحة بشبكة تهريب في قسنطينة (فيديو)

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية عبر 32 ولاية 

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية عبر 32 ولاية 

إطلاق الحملة الوطنية لصندوق الزكاة

إطلاق الحملة الوطنية لصندوق الزكاة

نقل لبؤة حاسي مسعود إلى حديقة “الوئام المدني” بالعاصمة

نقل لبؤة حاسي مسعود إلى حديقة “الوئام المدني” بالعاصمة

إخماد 89 حريقاً عبر الوطن والإبقاء على موقعين تحت الحراسة

إخماد 89 حريقاً عبر الوطن والإبقاء على موقعين تحت الحراسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد