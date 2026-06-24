إطلاق خدمة تجديد جواز السفر البيومتري “عن بُعد”

لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود يوم الأربعاء، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، على الإطلاق الرسمي لخدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بُعد، لفائدة أفراد الجالية.

وخلال مراسم الإطلاق، تم تقديم عرض تقني من طرف مصلحة الرقمنة بوزارة الداخلية. حول المنصة الرقمية الجديدة، تضمن شرحا لمختلف مراحل الخدمة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن إطلاق هذه الخدمة يجسّد توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وعصرنة الإدارة العمومية، وبناء إدارة عصرية.

كما أبرز الوزير أن المنصة الرقمية الجديدة تمثل ثمرة عمل تشاركي، وتنسيق محكم، بين قطاعي الداخلية والشؤون الخارجية. مؤكدا أنها ستسهم في:

تبسيط الإجراءات الإدارية،

وتقليص آجال معالجة الطلبات،

وتخفيف الضغط على المصالح القنصلية،

مع ضمان أعلى معايير الأمن وحماية المعطيات الشخصية والوثائق السيادية للدولة.

وأضاف سعيود أن هذه الخدمة، التي أُطلقت في مرحلة أولى على مستوى القنصلية العامة للجزائر بباريس، ستُعمّم على باقي الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

مشيرا إلى مواصلة الجهود الرامية لرقمنة مختلف الخدمات الإدارية والقنصلية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج. تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بتقريب الإدارة من المواطن، وتحسين جودة الخدمة العمومية.