إطلاق دورة وطنية لتكوين أكثر من 1200 حرفي عبر 58 ولاية

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية دورة وطنية تكوينية لفائدة أكثر من 1200 حرفي عبر 58 ولاية، تمتد من 19 إلى 30 أفريل 2026، في إطار تنفيذ توجيهات الوزيرة حورية مداحي الرامية إلى تأهيل الحرفيين وتعزيز دورهم كسفراء للجزائر في المحافل الوطنية والدولية.

وحسب بيان للوزارة، تنظم هذه الدورة، التي تعد الثانية من نوعها بعد تجربة أولى ناجحة السنة الماضية، من قبل مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، بالشراكة مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، حيث تقرر تعميمها وطنياً عقب تقييم إيجابي من قبل اللجنة المشتركة بين القطاعين.

وشهدت عدة ولايات انطلاق هذه العملية، حيث أشرف بالعاصمة مدير التكوين وتثمين الموارد البشرية رفقة مسؤولي القطاع على افتتاح الدورة بمركز التكوين المهني زيتوني محمد بالعاشور، مع تنظيم معرض مصغر عرض فيه الحرفيون المشاركون منتجاتهم التقليدية.

وفي ولاية تلمسان، أشرف ممثلو القطاعين، إلى جانب المفتش العام للولاية ممثلاً للوالي، على انطلاق الدورة، حيث تم بالمناسبة توزيع 12 شهادة لعلامة النوعية والأصالة للصناعة التقليدية الجزائرية.

وأكد القائمون على الدورة خلال حفل الافتتاح الأهمية التي توليها الوزارة لتكوين الحرفيين باعتبارهم ركيزة أساسية في تطوير القطاع السياحي، ومساهمتهم في تحسين صورة الجزائر خارجياً من خلال مشاركاتهم في المعارض والصالونات الدولية، ما يستدعي الارتقاء بمستوى أدائهم.

وعلى المستوى المحلي، تولى المديرون الولائيون للسياحة والصناعة التقليدية، بالتنسيق مع نظرائهم في قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومديري غرف الصناعة التقليدية والحرف، الإشراف على إطلاق الدورة عبر مختلف الولايات.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الحرفيين من تطوير مهاراتهم في مجالات الترويج والتسويق، حيث يرتقب تنظيم دورة مماثلة في نوفمبر المقبل لتوسيع الاستفادة، مع التركيز على تعزيز التحكم في اللغة الإنجليزية وتقنيات التواصل.

ويتضمن البرنامج التكويني محاور متعددة تشمل التسويق المحلي والرقمي، والتصدير والتسويق الاستراتيجي، وتقنيات العرض والتفاوض، إلى جانب التثمين والجودة، والتصميم والتغليف، وتقوية اللغة الإنجليزية المهنية، إضافة إلى إنجاز مشروعات تطبيقية، بعد مراجعة محتواه بناءً على تقييم التجربة السابقة من طرف خبراء في الهندسة البيداغوجية ومهنيين في القطاع.