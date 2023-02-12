إعادة بعث مصانع الحديد والصلب والمعادن في الجزائر

لجنة استراتيجية لتأطير وترقية نشاطاتها الصناعية

في إطار سياسة تنظيم وإعادة بعث الفروع الصناعية الاستراتيجية، لاسيما فرع صناعة الحديد والصلب، ستقوم وزارة الصناعة نهاية شهر فيفري بتنصيب لجنة وطنية استراتيجية لفرع الحديد والصلب والصناعات المعدنية، وهذا بهدف تأطير وترقية النشاطات الصناعية لهذا الفرع.

وتعد هذه اللجنة همزة وصل بين السلطات العمومية، من جهة، والمتعاملين الاقتصاديين، من جهة أخرى، حيث ستساهم بفعالية، بصفتها قوة اقتراح، في ترقية صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية وتنظيم السوق، كما ستكون لهذه اللجنة دورا استشاريا لدى وزير الصناعة.

وتدعو وزارة الصناعة، حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، المتعاملين الناشطين في هذا المجال والراغبين في الانضمام لهذه اللجنة إلى الاتصال بمصالحها عبر البريد الإلكتروني وذلك مع تحديد اسم الشركة، مقرها الاجتماعي، المنتجات المصنعة، المسيِّر، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وتعدّ المؤسسات والشركات المعنية تلك التي تنشط في إنتاج مختلف منتجات الحديد والصلب والتعدين والمنتجات النحاسية كالأسلاك، الأنابيب، الأكواع، والمسامير ومنتجات الألمنيوم كالنوافذ، المشعات، الستائر، الكراسي، السلالم، التغليف المعدني ومنتجات الحديد على غرار حديد الخرسانة، الصلب المسطح، صناديق القمامة، الهياكل، إطارات العجلات، أقراص الفرامل، معدات وخردوات منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ والتجهيزات الجماعية، الصهاريج والخزانات، درابزين السلالم، أحواض المطابخ والحمامات، الحنفيات، وأدوات المطابخ.

هذا وسيتم إرسال دعوات رسمية للمشاركين بعد تحديد المؤسسة للمشاركة في التنصيب الرسمي للجنة الذي سيكون نهاية فيفري.