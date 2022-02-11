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رياضة

إعلامية فرنسية شهيرة تدافع عن يوسف بلايلي

سليم.ع
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إعلامية فرنسية شهيرة تدافع عن يوسف بلايلي
ح.م
اعلامية فرنسية

دافعت الإعلامية الفرنسية الشهيرة، آن- لور بوني، عن الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الملتحق مؤخرا بنادي بريست الفرنسي، بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم إجادته للغة الفرنسية.

وردّت لور بوني بتغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على منتقدي بلايلي، قائلة: “عار عليكم”.

وأضافت: “الذين يسخرون من بلايلي هم أنفسهم من يرتكبون أخطاء نحوية في لغتنا الفرنسية دون أن يعوا لذلك، ولكنهم لا يجدون حرجا في انتقاد لاعب قام بمجهود للحديث بنفس لغتهم”.

وتابعت: “نحن نسخر ممن يحاول تعلم لغتنا، في وقت أننا مشهورون بأننا الأضعف في الحديث باللغات الأجنبية في العالم”.

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