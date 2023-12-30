إلى أين وصلت أشغال محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” في تيبازة؟ (صور)

ستزوّد 3 مليون مواطن بمياه الشرب

يعمل 1050 عاملا بنظام التناوب على مدار الساعة، لإنجاز محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” في تيبازة. التي بلغت نسبة تقدّم أشغالها 45 بالمئة، حسب ما وقف عليه وزير الطاقة والمناجم في زيارة ميدانية.

حيث أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم السبت، زيارة تفقدية لمشروع إنجاز المحطة. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها لولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة.

وقد اطلع عرقاب، وفق ما ذكره بيان للوزارة، على سير أشغال هذا المشروع الهادف لإنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، ستسمح بتزويد 3 ملايين مواطن في الجهة الغربية للعاصمة وولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة بمياه الشرب.

وتسير أشغال إنجاز هذه المحطة بنظام التناوب لمدة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. لتشييد عدة بنى تحتية ومعدّات، إلى جانب محطات ضخ مياه البحر، وطرح المياه المالحة ومياه الشرب.

ويأتي إنجاز هذه المحطة، ضمن تنفيذ برنامج أقره رئيس الجمهورية لإنشاء 5 محطات جديدة لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها.

وشدد وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة، على ضرورة الدفع بوتيرة الإنجاز، واحترام الآجال التعاقدية المحددة لاستلام المشروع. من أجل المساهمة في تعزيز الأمن المائي للبلاد.

وفي ختام الزيارة التفقدية، تنقل الوزير عرقاب إلى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 1”. التي تنتج هي الأخرى 120 ألف متر مكعب في اليوم، يضيف ذات البيان.