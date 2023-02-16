إلى أين وصلت أشغال ملعب الدويرة..؟ (صور)

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق لعريبي يوم الخميس بزيارة تفقدية لملعب الدويرة، للوقوف على تقدّم أشغال إنجاز هذه المنشأة الرياضية.

وحسب بيان للوزارة، فقد استهلّ لعريبي زيارته بتفقّد أرضية الملعب. حيث شرعت مؤسسة الإنجاز في وضع الطبقة الرملية، على أن يتم الانتهاء من بقية الأعمال بداية الشهر المقبل.

“وفيما يخص أشغال تركيب الكراسي، فهي تعرف وتيرة حسنة، إذ تقارب نسبة تركيب الكراسي 70 بالمئة. كما عاين الوزير الواجهة الخارجية لمركز التحكّم، التي تشارف أشغالها هي الأخرى على الانتهاء”، يقول البيان.

الوزير يهدّد بفسخ عقد الشركة المكلّفة بأشغال التهيئة الخارجية للملعب

بالمقابل، تتقدّم أشغال التهيئة الخارجية التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، بنسبة 70 بالمئة، وهو ما يتعارض مع “أجندة الإنجاز المطلوبة”.

بناء على ذلك، أمر الوزير لعريبي “بتدارك الأشغال المتأخرة، بتكثيف وفتح ورشات جديدة خاصة في الجهة المتعلقة بحظيرة السيارات والحافلات. مع العمل بنظام 8X3”.

كما لوّح الوزير لعريبي بفسخ عقد الشركة المكلّفة بأشغال التهيئة الخارجية للملعب، في حالة عدم التقيّد بالآجال المحدّدة للإنجاز.