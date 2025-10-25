إمكانية الدخول إلى المنصة.. فيديو هام بخصوص مسابقة التوظيف ببريد الجزائر

دعت مؤسسة بريد الجزائر جميع المترشحين لمسابقة التوظيف إلى التأكد من إمكانية الدخول إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم المسابقة.

وأوضحت المؤسسة في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك، أنه يمكن للمترشحين الولوج إلى المنصة عبر الرابط: https://hiring-poste.at.dz، ثم اختيار اللغة المناسبة، وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر المرسلين إليهم عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، مع التأكد من تفعيل خيار “يرجى التأكد من أنك لست روبوت” قبل النقر على “تسجيل الدخول”.

وأكدت بريد الجزائر أن المترشحين سيتمكنون بعد تسجيل الدخول من الاطلاع على معلوماتهم الشخصية بسهولة، مشيرة إلى أن الفيديو التوضيحي أسفل المقالة يشرح الخطوات، ولأي استفسار يمكن التواصل عبر الرقم 021641616.

كما أفادت مؤسسة بريد الجزائر سابقا بتسجيل بعض الحالات الاستثنائية التي واجهت صعوبات في إيصال الرسائل الإلكترونية إلى المترشحين، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى امتلاء صناديق البريد الإلكتروني لدى بعضهم.

ودعت المؤسسة في بيان لها جميع المترشحين إلى التحقق من مجلد “البريد غير الهام” (Spam) وضمان توفر مساحة كافية في صناديقهم البريدية لاستقبال الرسائل الجديدة، مع متابعة البريد الإلكتروني بانتظام من أجل استلام بيانات الدخول المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة السر.