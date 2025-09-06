إنجاز علمي جديد لمستشفى بني مسوس

أعلن المستشفى الجامعي بني مسوس عن تحقيق إنجاز علمي جديد، تمثل في نشر مقال بحثي دولي في المجلة المرموقة Frontiers in Immunology بعنوان: “طفرة وراثية جديدة في جين CD19 تُسبب نقص مركب المناعة: دراسة على عائلة جزائرية”.

ويسلط البحث الضوء على اكتشاف طفرة وراثية نادرة في جين CD19 تؤدي إلى خلل مناعي خطير يجعل المرضى عرضة للالتهابات المتكررة منذ الطفولة المبكرة. ويُعد هذا الاكتشاف إضافة مهمة في مجال أمراض المناعة، كما يفتح آفاقًا جديدة للتشخيص والعلاج.

وأكد المستشفى أن هذا العمل هو ثمرة جهد فريق مصلحة أمراض المناعة بالتعاون مع باحثين وأطباء من مراكز دولية مرموقة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والبحثي الذي رفع راية الجزائر عاليًا في مجال البحث الطبي.