إيران تتهم “الفيفا” بـازدواجية المعايير… وتطالب بتجميد عضوية إسرائيل

منتخب إيران يواصل استعداداته للمشاركة في كأس العالم

اتهمت وزارة الرياضة الإيرانية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالازدواجية في تطبيق المعايير، مطالبة باستبعاد إسرائيل من المشاركة في البطولات القارية والدولية على مستوى كرة القدم، مثلما حدث مع روسيا عام 2022.

وقال أحمد دونيامالي وزير الرياضة الإيراني في تصريحات لوكالة الأناضول التركية: فيما يتعلق بحظر روسيا من قبل المنظمات الرياضية الدولية بعد حرب أوكرانيا، بينما لم يُتخذ أي قرار ضد إسرائيل رغم المجازر المروعة التي ارتكبتها في قطاع غزة بجانب شن الهجمات على إيران في مناسبتين خلال 9 أشهر، وقال: “كما هو معلوم، إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة. ورغم تعرض إيران لهجومين خلال الأشهر التسعة الماضية، إلا أننا نرى ازدواجية المعايير، فقد هاجمت إيران غزة وقتلت أكثر من 80 ألف شخص، في مجزرة مروعة، هذه الازدواجية تُطبق أيضاً في الرياضة، آمل أن يصل عالم الرياضة إلى مستوى أكثر عدلاً وروحاً رياضية نزيهة”.

وفي ما يتعلق بعجز المنظمات الدولية عن اتخاذ قرار بفرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب، صرح دونيامالي قائلاً: “إن المنظمات الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطبقان معايير مزدوجة. فهم إما يلتزمون الصمت أو يدينون الضحية لصالح المعتدي. وهذا يدل على أن المجتمع الدولي في الواقع لاغٍ وباطل”.

في ذات السياق، قال وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيامالي، لوكالة الأناضول التركية في معرض حديثه عن مفاوضات إيران مع الفيفا لنقل مبارياتها في كأس العالم 2026 إلى المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة: “لا يزال طلبنا المقدم إلى الفيفا لنقل مباريات إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك قائماً، لكننا لم نتلقَّ رداً بعد، وحال الموافقة ستكون مشاركة إيران في كأس العالم مؤكدة، إلا أن الفيفا لم ترد بعد”.

وأضاف دونيامالي أن لاعبي منتخب إيران يواصلون استعداداتهم للمشاركة في كأس العالم، مضيفاً: “بصفتي وزير الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، سنحرص على إبقاء المنتخب جاهزاً للظهور في بطولة كأس العالم 2026 ومع ذلك، فإن القرار النهائي يعود إلى حكومتنا”.

وتصاعدت الشكوك بشأن مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026 مع استمرار النزاع، خاصة أن البطولة ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اعتبارًا من 11 يونيو، وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في دور المجموعات بمدينة لوس أنجلوس، وأخرى في سياتل.

ويشارك منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب مصر، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة ترقبًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية منذ أواخر فيفري الماضي، مع تبادل الضربات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو ما أثار شكوكًا حول إمكانية مشاركة المنتخب الإيراني، خاصة بعد تصريحات سابقة لوزير الرياضة استبعد فيها حدوث ذلك.