إيران تحذّر الغواصات الأمريكة والفرنسية من الدّخول إلى الخليج لهذا السبب

قال قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الإيراني، أن دخول غواصات وسفن دول مثل أمريكا وفرنسا، التي تعمل بالوقود النووي إلى الخليج العربي ممنوع.

قال قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن دخول الغواصات وسفن الدول الأجنبية، مثل أمريكا وفرنسا، التي تعمل بالوقود النووي إلى الخليج العربي ممنوع.

وحسب ما نشرته اليوم، الإثنين 25 سبتمبر، وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم” فالدول الأجنبية مثل أمريكا وفرنسا وغيرها تمتلك غواصات تعمل بالوقود النووي.

تنكسيري قال أنه ونظرا لكون الخليج منطقة مغلقة “فإذا حدث شيء لإحدى الغواصات وتعرض مفاعل الغواصة لمشكلة أو تعرض لحادث مع سفن أخرى، فسوف يتسبب ذلك في تلوث هذه المنطقة لمدة 11 عاما.”

المسؤول العسكري الإيراني أضاف “من المثير أن هذه الدول نفسها لا تأخذ سفنها النووية إلى خلجانها المغلقة”، لكن هذه الدول تأتي بسفنها النووية هذه إلى الخليج “بينما هذا الأمر ممنوع وينبغي ألا يحدث.”

ليعلن بعد ذلك، علي رضا تنكسيري، عن استعداد إيران للعمل مع دول الجوار لضمان أمن هذه المنطقة.