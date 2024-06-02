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إيران: محمود أحمدي نجاد يقدّم ترشّحه للانتخابات الرئاسية

الشروق أونلاين
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إيران: محمود أحمدي نجاد يقدّم ترشّحه للانتخابات الرئاسية
أرشيف
محمود أحمد نجاد

قدّم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 28 جوان الجاري. بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرته المروحية الشهر الماضي.

وتولى أحمدي نجاد رئاسة البلاد بين 2005 و2013. قبل أن يُمنع من الترشح لانتخابات 2017، التي فاز بها خليفته حسن روحاني.

ويشرف مجلس صيانة الدستور على الانتخابات الرئاسية في إيران، التي تجرى كلّ 4 سنوات. حيث يقوم بقبول المرشّحين إلى جانب إدارة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.

وفي 19 ماي المنقضي، أعلن المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية وفاة الرئيس  إبراهيم رئيسي. في حادث تحطّم الطائرة المروحية التي كانت تقلّه، رفقة مسؤولين آخرين، قرب الحدود مع أذربيجان.

وكان على متن المروحية إلى جانب رئيسي، وزير الخارجية أمير حسين عبد الله يان. ومحمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

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