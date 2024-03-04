إيطاليا تتربع على أكبر شبكة قنصليّة في الجزائر

مع بلوغ العلاقات الثنائية مستويات غير مسبوقة

أصبحت الجمهورية الإيطالية، في ظل بلوغ علاقاتها الثنائية مع الجزائر مستويات ممتازة وغير مسبوقة، صاحبة أكبر شبكة قنصلية في البلاد، من خلال ستة مراكز ثابتة لإيداع ملفات التأشيرات وآخر متنقل يجوب عدة ولايات من الوطن، ستكون عمليات التصديق على الوثائق متاحة عبرها، اعتبارا من شهر مارس الجاري، في وقت ارتفع فيه عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بواقع 30 بالمائة في سنة 2023.

في هذا السياق، أفاد بيان لسفارة إيطاليا بالجزائر، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه عقب مشاركة إيطاليا في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 2 مارس، افتتحت الممثلية الدبلوماسية مركزا جديدا للخدمات القنصلية بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة بالجنوب الجزائري، والتي تعتبر القطب الرئيسي لإنتاج المحروقات.

وأوضح المصدر أن هذا المركز سيكون عمليا طيلة الأشهر المقبلة، وذلك في إطار مبادرة المركز القنصلية المتنقلة (Pop-Up Consolari) التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة “في. أف. أس غلوبال”، مشيرا إلى أنه سيكون موجها لتلبية الطلب على التأشيرة الإيطالية خصوصا من الشركات التي تنشط بقطاع المحروقات في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مراسم تدشين هذا المركز المتنقل حضرها القنصل العام لإيطاليا بالجزائر، عمر أبولوني، وكذا ممثلون عن شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، والسلطات الجزائرية المحلية، وشركة “في. أف. أس. غلوبال” على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى شركات إيطالية أخرى متواجدة في المنطقة.

وتضم منطقة حاسي مسعود بولاية ورقلة الآن أكبر تجمع للرعايا الإيطاليين المقيمين بالجزائر، وفق البيان، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يتواجدون بصفة مؤقتة.

وفي السياق، كشف قنصل إيطاليا بالجزائر عمر أبولوني، لـ”الشروق”، عقب حفل افتتاح المركز القنصلي المتنقل بحاسي مسعود، عن خدمة جديدة بالكامل ستكون متاحة في غضون أسابيع عبر كافة المراكز القنصلية.

وأوضح قنصل إيطاليا أن عمليات التصديق على مختلف الوثائق ستتوفر أيضا عبر الشبكة القنصلية الإيطالية في الجزائر، من خلال المراكز الستة الثابتة والمركز المتنقل (POP-UP) المنتشرة عبر مناطق البلاد.

وتهدف هذه الخطوة، حسب القنصل، إلى تسهيل إجراءات التصديق على الوثائق في البلدين، والتي تكون عادة مطلوبة لمختلف الملفات القنصلية، وبالتالي تفادي التنقلات الطويلة والمكلفة للمعنيين.

وطبقا لهذه الإجراءات، يوضح الدبلوماسي الإيطالي، سيكون متاحا التصديق على الوثائق القنصلية المطلوبة في مختلف الملفات عبر كل من القنصلية العامة بالجزائر العاصمة، ومراكز إيداع طلبات التأشيرة الثابتة في كل من قسنطينة وعنابة ووهران وغرداية وأدرار، فضلا عن المركز المتنقل المدشن حديثا بحاسي مسعود.

وبالتزامن مع تصاعد حركية العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا وحركات تنقل الأشخاص على وجه الخصوص، كشفت مصادر دبلوماسية إيطالية لـ”الشروق”، أن عدد التأشيرات التي أصدرتها القنصلية العامة لهذا البلد الأوربي للرعايا الجزائريين خلال العام الماضي قد بلغ 25 ألف تأشيرة، بارتفاع قدره 30 بالمائة مقارنة بعام 2022، توزعت بين تأشيرات الأعمال والسياحة والدراسة.

وبلغ عدد ملفات طلبات التأشيرة التي تمت معالجتها في سنة 2023 من طرف القنصلية العامة الإيطالية 35 ألف ملف، وفق المصادر الدبلوماسية ذاتها.