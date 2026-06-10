إيقاف توغاي لِمدّة 12 شهرا

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي، الأربعاء، لِعقوبة الإيقاف مدّتها 12 شهرا.

وأصدرت العقوبة لجنة الانضباط التابعة لِاتحاد تونس لِكرة القدم، على خلفية أحداث مباراة الترجي وضيفه النادي الإفريقي.

ولُعبت هذه المواجهة في العاشر من ماي الماضي، لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من عمر البطولة التونسية، وانتهت بِفوز النادي الإفريقي بِهدف لِصفر.

ولأن هذه المباراة كانت مصيرية بِخصوص لقب البطولة، الذي عاد إلى النادي الإفريقي بعد انتصاره. فقد تخلّلتها أحداث غير رياضية، خاصة من قبل الفريق المحلي والمنهزم الترجي ومدافعه محمد الأمين توغاي، الذي سيُشارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم التي تنطلق هذا الخميس.

وطبعا، لن تُؤثّر هذه العقوبة على مشاركة توغاي في المونديال، لِكونها تتعلّق بِالمنافسات الكروية التونسية استثناءً.