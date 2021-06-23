اتحاد جدة السعودي يصر على ضم سليماني في الميركاتو الصيفي

عقده مع ليون ينتهي في جوان 2022

يصر نادي اتحاد جدة السعودي على الظفر بخدمات الدولي الجزائري إسلام سليماني، الذي لا يزال مستقبله مع نادي ليون الفرنسي غامضا.

ورغم أن عقد سليماني مع النادي الفرنسي مستمر إلى غاية جوان 2022، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن ليون مستعد لبيع سليماني في حال تلقيه لعرض في المستوى.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، صراعا كبيرا من أندية الدوري السعودي على التعاقد مع سليماني، في وقت أكدت تقارير إعلامية سعودية أن اتحاد جدة هو الحلقة الأبرز في ذلك الصراع خاصة بعد فشل التعاقد مع فينسنت أبو بكر الذي انتقل إلى النصر وعدم ضم المالي موسى ماريجا.

وحسب ذات التقارير فإن سليماني سيكون بديلا مميزا للصربي ألكسندر بريجوفيتش في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها المهاجم الجزائري صاحب الـ33 عاما، والتجارب الرائعة التي خاضها في الملاعب الأوروبية.

وخلال مسيرته، لعب النجم الجزائري إسلام سليماني لأندية شباب بلوزداد وليستر سيتي، ونيوكاسل الإنجليزيين، وفنرباتشي التركي، إضافة لأندية سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وموناكو الفرنسي، وحاليا هو مع أولمبيك ليون، والذي وقع معه على عقد حتى جوان 2022.

واكتفى الجزائري بالمشاركة مع أولمبيك ليون في 20 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، منها 6 مرات فقط كأساسي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

وتعرض سليماني لانتقادات كثيرة بسبب، حصيلته المتواضعة وفشله في التألق مع ليون، غير أن المدير الرياضي للنادي، البرازيلي جونينيو الذي نصف اللاعب السابق لشباب بلوزداد، وأرجع سبب عدم تألقه إلى مشاكل كانت بين اللاعب والمدير الفرنسي روردي غارسيا، الذي بدوره قرر الرحيل رسميا عن الفريق في نهاية موسم 2020/2021، ملمحا إلى بقاء سليماني في النادي قائلا: “بعد رحيل غارسيا أعتقد أنه ستكون لإسلام سليماني فرصة كبيرة لتقديم الإضافة للفريق الموسم المقبل، علاقة سليماني مع المدرب غارسيا لم تكن جيدة، وهو ما منع اللاعب من إظهار كامل إمكاناته”.

ن. ب