اتفاقية توأمة بين 6 جامعات جزائرية والجامعة الكندية بدبي

أبرمت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي إتفاقية توأمة وتبادل بين ست جامعات جزائرية والجامعة الكندية بدبي.

وجرت مراسيم التوقيع على الاتفاقية الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحكيم بن تليس ورئيس الجامعة الكندية بدبي البروفيسور كريم شلي، ومديري الجامعات المعنية بالاتفاقيات، ويتعلق الأمر بجامعة الجزائر 2 بحضور مديرها البروفيسور السعيد بومعيزة، وجامعة البليدة 2 ممثلة بالبروفيسور خالد رامول، وكل من جامعة الجزائر 3 ، وجامعة حسيبة بوعلي الشلف، وجامعة البويرة وخميس مليانة .

وأكد الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بن تليس أن إمضاء الاتفاقية سيسمح بالتبادل والتعاون العلمي بين الجامعات الجزائرية والجامعة الكندية بدبي، وهي بمثابة مرحلة أولى-يقول- إذ ستكون هناك إتفاقيات أخرى مع جامعات من الوسط والغرب والجنوب خلال الأشهر القادمة، وشدد في السياق على ضرورة أن تكون الاتفاقية فعالة في أرض الواقع ولا تبقى حبرا على ورق.

ومن جهته، قال رئيس الجامعة الكندية بدبي البروفيسور عبد الكريم شلي إن هذه الاتفاقيات ستسمح بالتبادل العلمي بين الأساتذة والطلبة ومختلف البرامج التعليمية والبحثية .