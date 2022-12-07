اجتماع الحكومة: بنوك رقمية وعملة إلكترونية قريبا في الجزائر 

يتجّه النظام البنكي في الجزائر إلى الانفتاح على البنوك الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني التي يقدّمها متعاملون خواص، إلى جانب عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية.

جاء هذا في مشروع تمهيدي لقانون يعدّل قانون النقد والقرض في الجزائر. وقد عُرض في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء.

وحسب بيان الاجتماع:

يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية، ورقمنة النشاط المصرفي. من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية، ومقدّمي خدمات الدفع، وعمليات الدفع بالعملة الإلكترونية.

وتهدف التعديلات المدرجة في قانون النقد والقرض، إلى جعله “يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.

كما يسعى المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى “تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحوّلات الاقتصادية، والتحدّيات التكنولوجية الجديدة”.

وقد شملت التعديلات المقترحة “إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية، من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى”، يضيف ذات البيان.