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اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول قطاع غزة بطلب من الجزائر

الشروق أونلاين
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اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول قطاع غزة بطلب من الجزائر
أرشيف
مجلس الأمن

بطلب من الجزائر، يعقد مجلس الأمن يوم الخميس، اجتماعا مغلقا عاجلا حول التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وسيعقد هذا الاجتماع، عند الساعة العاشرة 22:00 مساء بالتوقيت المحلي للجزائر، حسب ما أكده بيان للخارجية الجزائرية.

جلسة مفتوحة في مجلس الأمن حول الوضع الغذائي بغزة

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء الثلاثاء، لمناقشة حالة الأمن الغذائي في غزة. حسب ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية.

وبُرمجت الجلسة، التي عقدت بدعوة بطلب من الجزائر وغايانا وسويسرا وسلوفينيا. على الساعة الثالثة 15:00 بتوقيت نيويورك (التاسعة 21:00 مساء بتوقيت الجزائر).

وعرقلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

ورفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

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