اجتماع في سلطة الانتخابات حول مراجعة القوائم الانتخابية

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي مساء الإثنين، على اجتماع تنسيقي مع المندوبيات الولائية، حول موضوع مراجعة القوائم الانتخابية.

وأجري هذا الاجتماع التنسيقي، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد. حسب ما أوضحه منشور لسلطة الانتخابات على صفحتها في فيسبوك.

وينصّ قانون الانتخابات في الجزائر، على مراجعة القوائم الانتخابية التي تضمّ أسماء المواطنين المؤهلين للانتخاب بشكل دوري، خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.

ويتمّ إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية، أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي، من طرف لجان بلدية، تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة.

وتحصي سلطة الانتخابات ما يزيد عن 23.1 مليون ناخبا إلى غاية نهاية العام الماضي. بعد تسجيل أكثر من 305 آلاف ناخبا جديدا في القوائم الانتخابية خلال المراجعة الدورية الأخيرة.