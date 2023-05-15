اختبارات موحدة لجميع الشعب في بكالوريا 2023

"الشروق" تنشر جدول سير الامتحان على مدار 5 أيام

أفرجت وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن جدولي سير امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2023، إذ سيتم توحيد الاختبارات في كافة المواد لجميع الشعب لمترشحي البكالوريا، باستثناء اليوم الثالث الذي سيخصص لمادة الاختصاص.

5 ساعات للمواد المميزة لتفادي إقصاء المترشحين

وبناء على جدول سير الامتحانات، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن الاختبارات ستنطلق في الفترة الصباحية على الساعة الثامنة والنصف صباحا، والثالثة مساء، طيلة فترة الإجراء، وهي مواقيت فتح أظرفة المواضيع، وبالتالي فأي مترشح يصل متأخرا إلى مراكز الإجراء بعد التوقيت الرسمي، يقصى مباشرة من الامتحان، وبالمقابل تم ضبط الحجم الساعي لكل مادة فأدناه يقدر بـ 3 ساعات وأعلاه يصل إلى خمس ساعات ونصف، وذلك حسب طبيعة كل مادة وكل شعبة من الشعب الست.

وورد في جدول سير امتحان البكالوريا، والذي سيجرى ابتداء من تاريخ 11 جوان القادم ويمتد على مدار خمسة أيام، بأنه تقرر توحيد برمجة الاختبارات في الشعب الست، إذ سيجتاز المترشحون في الفترة الصباحية من اليوم الأول، اختبار مادة اللغة العربية وآدابها بحجم ساعي يتراوح بين ثلاث ساعات ونصف وخمس ساعات و30 دقيقة، على أن يجتازوا في الفترة المسائية الاختبار في مادة التربية الإسلامية بحجم ساعي موحد يقدر بثلاث ساعات لجميع الشعب الأدبية والعلمية والتقنية، باستثناء شعبة تسيير واقتصاد، إذ سيجتاز التلاميذ اختبارا ثالثا في مادة “القانون” ومدته ثلاث ساعات و30 دقيقة.

وأما بالنسبة لليوم من الثاني من الامتحان، سيجتاز الممتحنون في الفترة الصباحية اختبارا موحدا في مادة الرياضيات، بحجم ساعي أدناه ثلاث ساعات ونصف “لشعبتي آداب وفلسفة ولغات أجنبية”، وأعلاه خمس ساعات ونصف “لشعبتي رياضيات وتقني رياضي”، وأربع ساعات ونصف كحجم ساعي لشعبي “علوم تجريبية وتسيير واقتصاد”، على أن يجتازوا مساء اختبارا موحدا في مادة اللغة الإنجليزية، بحجم ساعي يقدر بأربع ساعات لشعبة لغات أجنبية باعتبارها مادة مميزة، ومدة اختبار بثلاث ساعات لباقي الشعب.

يوم ثالث من البكالوريا لمواد الاختصاص

وبخصوص اليوم الثالث من الامتحان، سيخصص لمادة الاختصاص أو المادة المميزة للشعبة في الفترة الصباحية، إذ سيتم اختبار المترشحين في شعبتي آداب وفلسفة ولغات أجنبية في مادة “الفلسفة”، بحجم ساعي يتراوح بين 4 ساعات ونصف و5 ساعات ونصف، في حين يجتاز الممتحنون في شعبتي علوم تجريبية ورياضيات الاختبار في مادة علوم الطبيعة والحياة بحجم ساعي أدناه ثلاث ساعات ونصف وأعلاه 5 ساعات و30 دقيقة، على أن يجتاز الممتحنون في شعبة تقني رياضي الاختبار في مادة التكنولوجيا بحجم ساعي يقدر بـ 5 ساعات ونصف، وأما مترشحو شعبة تسيير واقتصاد سيتم اختبارهم في مادة التخصص “التسيير المحاسبي والمالي”، بحجم ساعي يبلغ خمس ساعات و30 دقيقة.

وبالنسبة للفترة المسائية، سيجتاز المترشحون حسب نفس الجدول، اختبارا موحدا في مادة اللغة الفرنسية بحجم ساعي يقدر بـ 4 ساعات ونصف لشعبة لغات أجنبية باعتبارها مادة أساسية، ومدة زمنية بثلاث ساعات في باقي الشعب ويتعلق الأمر بآداب وفلسفة، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي وتسيير واقتصاد.

وبناء على الجدول ذاته، سيختتم المترشحون امتحان البكالوريا مع آخر اختبار والذي سيبرمج في الفترة الصباحية في مادة التاريخ والجغرافيا بحجم ساعي يقدر خمس ساعات و30 دقيقة، وهي نفس المادة التي ستبرمج لباقي الشعب بحجم ساعي موحد يقدر بـ 4 ساعات ونصف، على أن يجتاز الممتحنون في الفترة المسائية، اختبارا موحدا في مادة اللغة الأمازيغية، وبحجم ساعي موحد أيضا يقدر بثلاث ساعات.

وفيما يتعلق باليوم الخامس والأخير من الامتحان، سيجتاز المترشحون في ثلاث شعب وهي العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي اختبارا موحدا في مادة “العلوم الفيزيائية” في الفترة الصباحية، بحجم ساعي يتراوح بين 4 ساعات ونصف و5 ساعات ونصف، في حين سيتم اختبار شعبة تسيير واقتصاد في مادة “الاقتصاد والمناجمنت” بحجم ساعي يصل إلى 4 ساعات و30 دقيقة، على أن يتم برمجة الاختبار في مادة اللغة الأجنبية الثالثة “ألمانية أو إسبانية أو إيطالية”، لمترشحي شعبة لغات أجنبية، بحجم ساعي يقدر بـ 4 ساعات و30 دقيقة.

وخلال الفترة المسائية، سيختتم المترشحون في أربع شعب وهي علوم تجريبية، رياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد، امتحان البكالوريا، من خلال اجتيازهم لاختبار موحد وأخير في مادة الفلسفة بحجم ساعي يقدر بـ 4 ساعات ونصف.