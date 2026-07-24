ارتفاع القيمة السوقية لرفيق بلغالي إلى 12 مليون يورو

نتيجة للأداء الاستثنائي الذي قدمه في المونديال

واصل الظهير الأيمن الدولي الجزائري رفيق بلغالي خطف الأنظار في سوق الانتقالات الصيفية، إثر الارتفاع الملحوظ في قيمته السوقية التي قفزت بشكل قياسي لتصل إلى 12 مليون يورو، محققة زيادة قدرها 5 ملايين يورو مقارنة بتقييمه السابق قبل نهائيات كأس العالم 2026، حيث كانت تُقدّر بـ7 ملايين يورو فقط.

وجاء هذا الارتفاع المتسارع في الأسهم الكروية لبلغالي نتيجة الأداء الاستثنائي والمستويات الباهرة التي قدمها رفقة المنتخب الوطني الجزائري خلال المحفل العالمي، حيث أثبت جدارته كأحد أبرز الحلول الدفاعية والهجومية على الرواق الأيمن بفضل سرعته العالية، وانضباطه التكتيكي، وقدرته العالية على تقديم الإضافة في بناء الهجمات والعرضيات الحاسمة.

ولم يمر تألق المدافع الواعد مرور الكرام على كبار الأندية الأوروبية؛ إذ بات محط اهتمام العديد من الفرق التي تسعى للظفر بخلطه وتدعيم صفوفها قبل إغلاق نافذة الانتقالات الحالية. وتؤكد هذه القفزة النوعية في القيمة السوقية لبلغالي حجم التطور الكبير الذي أظهره خلال فترة قصيرة، ليتحول من لاعب واعد إلى أحد أهم الأسماء الجزائرية المطلوبة في الميركاتو الصيفي، وسط توقعات برحيله نحو تجربة احترافية جديدة تلبي تطلعاته وتناسب قيمته الفنية المتصاعدة.