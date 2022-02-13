استعراض بلايلي انطلق بِأوّل تمريرة حاسمة

تألّق اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الأحد، في ثاني مباراة له مع فريقه الجديد براست الفرنسي.

وفاز فريق براست بِنتيجة ثقيلة (5-1) على الضيف نادي تروا، في إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة الفرنسية.

وصنع متوسط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الأوّل لِفريقه براست، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 7. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وشارك يوسف بلايلي أساسيا في مواجهة فريقه براست للزائر نادي تروا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 83. بينما تابع مواطنه وزميله متوسط الميدان هاريس بلقبلة اللّقاء من دكّة البدلاء.

وبات فريق براست بعد هذا الانتصار، يجمع 31 نقطة في المركز الـ 12. ويشغل نادي تروا الرّتبة الـ 16 بِرصيد 21 نقطة.