استقبال الفريق أول شنقريحة من قبل نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الدفاع

تم استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الإثنين، 1 جوان، من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد خلال اليوم الثاني من زيارته إلى سلطنة عمان.

ووفقا لما أفادت به وزارة الدفاع، عبر الفريق أول عن “امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال الذي حظي به من قبل صاحب السمو مبلغا له تحيات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي يتمنى لسلطنة عمان حكومة وشعبا كل التوفيق والنجاح والمزيد من التطور والرقي والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.”

كما تناول مع صاحب السمو “العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الشقيقين والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهما.”

كما تم استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة بمعسكر المرتفعة من قبل رئيس أركان قوات السلطان المسلحة سعادة الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي.

وأجرى الفريق أول شنقريحة “لقاءً أخويا مع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة سعادة الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي وتناول الطرفان حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تطويره إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تربط بين الجزائر وسلطنة عمان والارتقاء بها إلى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين”.

كما ألقى كلمة أعرب من خلالها عن تقديره للدعوة الموجهة له لزيارة السلطنة، كما أشاد بمستوى العلاقات الجزائرية -العمانية خلال السنوات الأخيرة التي ما فتئت تعرف دفعا قويا وحركية متميزة.

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة أشاد من جانبه “بمستوى علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين معربا عن تقديره للفريق أول على تلبية الدعوة كما تبادل الطرفان هدايا رمزية في ختام اللقاء”.

الفريق أول زار كذلك كلية الدفاع الوطني العمانية حيث كان في استقباله قائد الكلية الذي قدم له عرضا مختصرا حول مهام الأكاديمية ومختلف أقسامها.

وعاين الفريق اول عن قرب مختلف المرافق البيداغوجية للكلية وكذا نوعية التكوين المعتمد بها، ليتبادل الطرفان في الأخير هدايا رمزية.