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اكتشاف جديد لـ “ناسا” حول إمكانية الحياة خارج كوكب الأرض

الشروق أونلاين
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اكتشاف جديد لـ “ناسا” حول إمكانية الحياة خارج كوكب الأرض
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رائد فضاء

توصّل خبراء من مركز غودارد لرحلات الفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إلى أن العديد من الكواكب تكون في درجة حرارة مثالية لفترة قصيرة من الوقت فقط، مما يقلّل من فرصة نشوء حياة عليها.

وحسب ما نقلته صحيفة صحيفة “تليغراف” البريطانية، فقد اتّضح للخبراء أن عدد العوالم التي يمكن أن تحتوي على حياة فضائية، قد تم المبالغة فيه إلى حدّ كبير.

وكان العلماء يفترضون قبل هذه الدراسة، أن درجة الحرارة على الكواكب ظلّت ثابتة نسبيا لزمن طويل. لكن خبراء المركز يعتقدون أن ماضي نفس الكواكب يجعل نشوء حياة عليها أمرا مستحيلا.

 فما بين 29 و74 بالمئة من الكواكب التي يعتقد أنها تقع في المنطقة الصالحة للسكن، من حيث درجات الحرارة المناسبة للحياة، لم تكن كذلك في السابق. وبالتالي لا مجال لافتراض نشوء حياة فيها.

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