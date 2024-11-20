اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا 2025

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بتأهل ثلاثة منتخبات وهي بوتسوانا وموزمبيق وتنزانيا.

ويشارك 24 منتخبا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 جانفي 2026.

وتأهلت 6 منتخبات عربية إلى “كان” 2025، وهي: المغرب، بالإضافة كل من مصر والسودان والجزائر وتونس وجزر القمر، بينما فشل منتخبا ليبيا وموريتانيا في العبور إلى نهائيات البطولة الإفريقية.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة 1: جزر القمر وتونس.

المجموعة 2: المغرب والغابون.

المجموعة 3: مصر وبوتسوانا.

المجموعة 4 : نيجيريا وبنين.

المجموعة 5: الجزائر وغينيا الاستوائية.

المجموعة 6: أنغولا والسودان

المجموعة 7: زامبيا وكوت ديفوار.

المجموعة 8 : الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

المجموعة 9: مالي وموزمبيق.

المجموعة 10 :الكاميرون وزيمبابوي.

المجموعة 11 : جنوب أفريقيا وأوغندا.

المجموعة 12 :السنغال وبوركينا فاسو.

🟥 #آخر_خبر | اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 pic.twitter.com/q0VCLa3H4i — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 19, 2024

كأس إفريقيا 2025.. التنافس على 3 تأشيرات متبقية في اليوم الأخير من التصفيات

وقبل اليوم الأخير من التصفيات تأهل 21 منتخبا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 جانفي 2026.

وحسم منتخب السودان تأهله إلى نهائيات “الكان” إلى جانب منتخب بنين، عقب انتهاء مباريات الاثنين، ضمن التصفيات.

ولا تزال هناك 3 مقاعد سيتم حسمها خلال مباريات الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيتم التعرف على المنتخب الذي سيرافق مصر إلى النهائيات، عن المجموعة الثالثة، من بين منتخبات بوتسوانا، الرأس الأخضر وموريتانيا.

ويستقبل منتخب مصر، منتخب بوتسوانا، فيما يستقبل منتخب موريتانيا الرأس الأخضر، وتملك بوتسوانا 7 نقاط، ويتواجد منتخبا موريتانيا والراس الأخضر في المركز الثالث والرابع على التوالي بـ4 نقاط.

وفي المجموعة الثامنة يستقبل ️منتخب تنزانيا على أرضه منتخب غيينا، في مباراة لحسم التأشيرة الثانية ومرافقة المتصدر منتخب جمهورية الكونغو إلى “الكان”.

أما في المجموعة التاسعة فيستقبل ️منتخب غيينا بيساو على أرضه موزمبيق، وهي المباراة التي سيتم التعرف بعدها على المنتخب الذي سيتأهل رفقة منتخب مالي.

المنتخبات الـ21 المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025: مصر، الجزائر، تونس، جزر القمر، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، جنوب إفريقيا، أنغولا، مالي، أوغندا، بوركينا فاسو، الغابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، السودان وبنين، بالإضافة إلى المغرب.