الأردن يؤخر الدوام الرسمي لمؤازرة “النشامى” في كأس العالم

قررت الحكومة الأردنية، تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي في القطاع العام خلال الأيام التي يخوض فيها المنتخب الوطني مبارياته في نهائيات كأس العالم، لتمكين المشجعين من مؤازرة المنتخب الملقب باسم “النشامى” في مشاركته التاريخية الأولى بالبطولة العالمية.

وبموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، تبدأ ساعات العمل الرسمي في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (أيام) 17 و23 و28 جوان الجاري بدلاً من الثامنة والنصف.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن القرار يأتي “بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في هذه البطولة”.

وكان الأردن قد حقق إنجازاً غير مسبوق بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مما فجر موجة من الاحتفالات العارمة في البلاد.

ويخوض المنتخب الأردني غمار كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة الصعبة، التي تضم إلى جانبه منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، والمنتخب الوطني الجزائري، بالإضافة إلى النمسا.

وتأتي التواريخ التي حددتها الحكومة الأردنية لتتزامن مع مواجهات الأردن الثلاث في دور المجموعات، حيث يأمل الأردنيون أن ينجح منتخبهم في تقديم أداء مميز وتجاوز دور المجموعات رغم صعوبة المهمة.

يذكر أن المنتخب الأردني سيكون ثاني منافس للمنتخب الوطني الجزائري، في المباراة المقررة في 23 جوان الجاري بداية من الساعة الخامسة صباحا.

