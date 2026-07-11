الإطاحة بـ15 شخصًا من عصابات الأحياء ومروجي المخدرات بالبليدة

أوقفت مصالح أمن ولاية البليدة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل وفرق الشرطة القضائية، وبالتنسيق مع أمن دائرة بوفاريك، خلال عمليات أمنية 15 شخصا، من بينهم أفراد محل بحث من قبل الجهات القضائية، للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابات الأحياء والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وشملت التدخلات الأمنية أشخاصا ظهروا في مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم متورطون في شجارات بين عصابات أحياء استُعملت خلالها كلاب شرسة في أعمال التهديد والاعتداء، وهو ما استدعى تحركا أمنيا مكثفا للإطاحة بهم ووضع حد لنشاطهم.

وأسفرت العملية عن حجز 19 سلاحا أبيض محظورا من الصنف السادس، من بينها سيوف كبيرة الحجم، بالإضافة إلى كلبين شرسين كانا يستعملان في الاعتداءات، فضلا عن كميات من القنب الهندي والكوكايين، وخمس قارورات لمحاليل مخدرة، و1000 قرص مهلوس، إلى جانب مبلغ مالي تجاوز 237 ألف دينار، يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وتعكس هذه النتائج استمرار مصالح الأمن في تكثيف عملياتها الاستباقية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك المرتبطة بعصابات الأحياء والاتجار بالمخدرات، لما تشكله من تهديد لأمن المواطنين وسلامة الأحياء السكنية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوفاريك، لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقهم.