الإعلام الفرنسي يتحدث عن طلاق وشيك بين ديلور ونيس

تغريدة اللاعب على تويتر وتصرفات فافر تؤشر عن ذلك

تعزز يوم السبت احتمال رحيل المهاجم الدولي الجزائري، أندي ديلور، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عن نادي نيس بعد غيابه عن مواجهة فريقه أمام نادي لو بوي الناشط في البطولة الوطنية، هذا الأخير أحدث مفاجأة من العيار الثقيل من خلال إقصائه لـ”نيس” من مسابقة كأس فرنسا في دورها الـ32.

وأجمعت أغلب وسائل الإعلام الفرنسية على طلاق وشيك سيحدث في غضون الساعات القادمة ما بين أندي ديلور ونادي نيس، بعد أن أصبحت كل قنوات التفاهم موصدة من الجهتين بسبب الخلافات التي طفت إلى السطح مؤخرا سواء بين مسؤولي الفريق واللاعب أو المدرب.

واهتزت ثقة أندي ديلور في إدارة الفريق بعد أن طعنته في الظهر وتجاهلت الوفاء بالتزاماتها ووعودها السابقة تجاهه التي تقتصر أساسا على رفع راتبه السنوي في حالة التألق مع الفريق خلال الموسم الأول من عقده، وهو الذي سجل فيه 16 هدفا في 32 مباراة لعبها.

إضافة إلى ذلك، شعر مهاجم الخضر بمؤامرة مدبرة بين مسؤولي هذا النادي والمدرب لوسيان فافر الذي همشه وصار لا يعتمد عليه بشكل منتظم هذا الموسم، سواء في مباريات البطولة أو المنافسات الأخرى، ربما للضغط عليه وإرغامه على الرضوخ للأمر الواقع أو دفعه للخروج من النادي، وهو فعلا ما يفكر فيه اللاعب الذي يريد تغيير الأجواء بداية من الميركاتو الشتوي الجاري.

في سياق متصل، وعلى طريقة النجم الفرنسي، كريم بن زيمة، الذي كان يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاستفزاز القائمين على المنتخب الفرنسي خلال فترة تهميشه وإبعاده عن منتخب “الديوك”، لجأ أندي ديلور للتغريد على “تويتر” مبرزا دعمه للجزائر على تنظيمها “للشان” في الوقت الذي كان يلعب فريقه مصيره في مسابقة كأس فرنسا، وهو الأمر الذي قرأته بعض وسائل الإعلام الفرنسية بأنه محاولة استفزاز من اللاعب لمسؤولي نيس، الذين أجبروه على الغياب عن المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون.

الجدير بالذكر، أن عدة فرق من البطولتين الفرنسية والإيطالية أظهرت رغبتها في التعاقد مع الدولي الجزائري في الميركاتو الجاري، على غرار أولمبيك مرسيليا ورين ولانس من فرنسا، ونادي فيرونتينا الإيطالي، وحتى الهلال السعودي.