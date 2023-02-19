الإمام الذي لعب كرة القدم في المسجد يوضح: ما فعلته ليس فيه مخالفة شرعية

كشف الشيخ محمد أبو القطع، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يلعب كرة القدم داخل المسجد، أن الفتية الذين ظهروا معه كان لديهم تدريب في الخارج بينما كانت السماء تمطر، وأن ما فعله ليس فيه مخالفة شرعية.

وقال الامام محمد، وهو أحد الأئمة في جمعية الدعاة الإسلامية في لبنان، إنه كان لديهم مجلس علم وذكر، وعندما فرغوا منه، اغتنموا الفرصة لإعطاء تعليمات لهؤلاء الفتية الذين لم يتمكنوا من التدريب على كرة القدم في الخارج.

وأضاف أبو القطع، أن المسجد كان خاليا من رواده، ولم يكن هناك تشويش على أي شخص، ولم يتم العبث بمحتويات المسجد.

واستند الشيخ اللبناني إلى القاعدة الشرعية التي تقول، إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها تحريم، وتساءل: ” هل يمكن للذين تعرضوا لنا بالتجريح والإساءة أن يأتوا بدليل واحد بأن ما شاهدوه حرام؟”.

واستشهد الإمام بلعب الحبشة في المسجد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ محمد، إن دور المسجد يشمل كل جوانب حياة الإنسان، سواء تلك التي تتعلق بالجوانب الإيمانية للمرء أو البدنية، بحسب ما صرح به لـ “الجزيرة مباشر”.

وكان الشيخ محمد أبو القطع قد اتهم بالإساءة الى المسجد عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يلعب كرة القدم مع فتية اتضح فيما بعد أنه كان يدريهم على حراسة المرمى، بينما أنصفه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن فعله لا ينطوي على مخالفة شرعية.

بالفيديو.. إمام يلعب كرة القدم في المسجد يثير جدلا ومصر تتبرأ منه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المشايخ وهو يلعب كرة القدم في المسجد رفقة صبي الامر الذي أثار جدلا واسعا.

وظهر في المقطع الذي انتشر في الساعات الأخيرة، إمام ذو لحية بيضاء يستقبل الكرة من الجهة المقابلة ويقذفها بقوة باتجاه صبي يؤدي دور حارس مرمى أمام باب المسجد.

كما صور الفيديو مجموعة من الصبية يتدربون على ما يبدو على حراسة المرمى على يد الشيخ.

وعبّر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم رضاهم عن هذا السلوك باعتبار أن المسجد بيت الله، ولا يجوز اللعب فيه، حيث علق مدني إبراهيم:

“كما لا يجوز للمصلي أن يصلي في الملعب و يعيق الاخرين من اللعب كذلك لاعب الكرة لا يجب أن يشوش على العبّاد داخل المسجد”.

وكتب قسيم مهاشي، معلقا على هذه الحادثة: “هذا سلوك مشين، وضعت المساجد للسجود والميادين اللعب، كيف يستقيم هذا السلوك شرعا؟”.

بينما اعتبر بعض المتابعين لمقطع الفيديو أن الامر مستحب، “ما دام ليس في أوقات الصلاة، المساجد لله أي لأي عمل فيه رضا الله، وليست فقط لأداء الصلاة”

واستند أحد المتابعين في عدم اعتراضه على هذا السلوك بـ “حادثه لعب الاحباش في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم” ووصف تعليقه بأنه” الرد الشرعي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، إن الوزارة فحصت هذا الفيديو، وتبيّن من خلال هذا الفحص أنه لم يحدث داخل مصر.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الشيخ الذي يظهر في الفيديو يدعى محمد أبو القطع، لافتا إلى أنه من مشايخ السنة في مدينة صيدا، بحسب موقع ” القاهرة 24″.