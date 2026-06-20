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رياضة

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقدم شكوى إلى “الفيفا”

عمر سلامي
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الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقدم شكوى إلى “الفيفا”
أرشيف
تدخل ميسي على ماندي

أودع الاتحاد الجزائري لكرة القدم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحسب الموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري، فإن الفاف قدمت شكوى احتجت من خلالها على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الجزائر أمام الأرجنتين في كأس العالم2026 .

وارتكزت الشكوى على ثلاث حالات تحكيمية رئيسية، تمثلت في تدخل ميسي على قائد “الخضر” عيسى ماندي.

والتدخل بالمرفق على أنيس حاج موسى، وكذا التدخل على إبراهيم مازة، والذي اعتبرته الاتحادية الجزائرية حالة تستحق المراجعة واتخاذ الإجراءات الانضباطية المناسبة.

وانهزم المنتخب الجزائري بثلاثية أمام الارجنتين في مستهل مشوراه في كأس العالم 2026 .

ويواجه “الخضر”، المنتخب الأردني في لقاء الجولة الثانية، المرتقب فجر الثلاثاء، بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر.

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