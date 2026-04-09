الاحتلال يعلن اغتيال مساعد الأمين العام لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، الخميس، أنه قتل علي يوسف حرشي، السكرتير الشخصي للأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم في بيروت

وأفادت وسائل إعلام دولية أن الاحتلال قال في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “كان حرشي مساعدًا مقربًا ومستشارًا شخصيًا، ولعب حرشي دورًا محوريًا في إدارة وتأمين مكتب قاسم”.

وأضاف بيان جيش الاحتلال: “كما استهدف الجيش الإسرائيلي معبرين رئيسيين يستخدمهما حزب الله لنقل الأسلحة جنوب نهر الليطاني، بالإضافة إلى نحو 10 مواقع لتخزين الأسلحة وقاذفات ومراكز قيادة في جنوب لبنان”.

ومن جانبه، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “جيش الدفاع قضى في بيروت، الأربعاء، على سكرتير الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وابن شقيق نعيم قاسم، المدعو علي يوسف حرشي، واستهدف سلسلة من البنى التحتية خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان”.

ولم يصدر الحزب تعليقا رسميا عن خبر اغتيال علي يوسف حرشي حتى الآن.