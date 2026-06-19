-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مقالات ذات صلة
الجزائر متمسكة بحلّ عادل ونهائي في الصحراء الغربية

الجزائر متمسكة بحلّ عادل ونهائي في الصحراء الغربية

إطلاق الأرضية الرقمية للإطار الوطني للشهادات وهذه مزاياها

إطلاق الأرضية الرقمية للإطار الوطني للشهادات وهذه مزاياها

“إيتوزا” تعدل مواقيت النقل وتطلق خطوطا جديدة نحو الشواطئ والمتنزهات

“إيتوزا” تعدل مواقيت النقل وتطلق خطوطا جديدة نحو الشواطئ والمتنزهات

وهران: تدشين أول وحدة لتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في الجزائر

وهران: تدشين أول وحدة لتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في الجزائر

الفريق أول شنڨريحة ينصّب اللواء حميد فكان رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش

الفريق أول شنڨريحة ينصّب اللواء حميد فكان رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش

عطلة التلاميذ تحيي تحديات خطيرة في الشوارع…

عطلة التلاميذ تحيي تحديات خطيرة في الشوارع…

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد