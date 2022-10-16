الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر بالولايات الساحلية

بنسبة 42 بالمائة آفاق 2024

يرتقب أن تساهم محطات تحلية مياه البحر في تغطية احتياجات السكان من مياه الشرب بنسبة 42 بالمائة آفاق سنة 2024، حسبما أفادت به الأحد بالبليدة، ممثلة وزارة الأشغال العمومية والري والتجهيزات القاعدية.

وأوضحت آسيا أزيرو، في مداخلتها حول “مصادر المياه والأمن المائي بالجزائر” لدى مشاركتها في أشغال الملتقى الوطني الأول حول “الحماية والمحافظة على الموارد المائية”، أن استراتيجية الدولة لتوفير هذا المورد الحيوي تراهن بشكل كبير على الاعتماد على المياه المحلاة مستقبلا.

وفي هذا الصدد، أكدت أن نسبة الاعتماد على هذا المصدر لتوفير مياه الشرب للقاطنين بالولايات الساحلية وكذا المجاورة لها، يرتقب أن يرتفع من 17 بالمائة حاليا إلى نحو 42 بالمائة سنة 2024 و60 بالمائة سنة 2030.

وأضافت ممثلة الوزارة أن 7189904 نسمة يتم تزويدهم حاليا بالمياه المحلاة لتغطية حاجيتهم من مياه الشرب والمرتقب أن يرتفع عددهم الى 28037049 نسمة سنة 2024 و35 مليونا نسمة آفاق سنة 2030.

وأشارت أن القطاع يحصي 12 محطة لتحلية مياه البحر في انتظار استلام أخرى جديدة ليرتفع عددها إلى 23 محطة خلال السنتين المقبلتين.

وأضافت أزيرو أنه إلى جانب تحلية مياه البحر تولي الدولة أهمية كبيرة أيضا لتدعيم قدرات تخزين المياه من خلال بعث أشغال إنجاز سدود جديدة والمرتقب استلام أربعة جديدة سنة 2024 ليرتفع عددها إلى 85 سدا بقدرة تخزين إجمالية تقدر بـ9 مليار متر مكعب مع العلم أن قدرة التخزين الحالية تقدر بـ8.6 مليار متر مكعب.