الانتخابات الجزئية: القوائم المستقلة تحصد 82.22 بالمئة من المقاعد

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء الأحد، عن النتائج الأولية للانتخابات الجزئية التي أجريت في بعض بلديات ولايتي تيزي وزو وبجاية بتاريخ 15 أكتوبر 2022، لاختيار 90 عضوا في المجالس الشعبية لـ6 بلديات. وحصلت القوائم المستقلة، وعددها 12 قائمة، على 74 مقعدا من المقاعد المتاحة في المجالس الشعبية المعنية بهذه الانتخابات الجزئية، بنسبة 82.22 بالمئة من مجمل المقاعد. وعاد المركز الثاني في هذا الاقتراع إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 7 مقاعد، بنسبة 7.78 بالمئة. فيما حلّ حزب جبهة القوى الاشتراكية ثالثا بـ6 مقاعد (6.66 بالمئة)، وبعده الأرندي بـ3 مقاعد (3.33 بالمئة). وبلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الجزئية بولايتي بجاية وتيزي وزو، 30.11 بالمائة في بجاية، و33.72 بالمائة بولاية تيزي وزو، حسب ما كشف عنه شرفي في وقت سابق. الانتخابات الجزئية: هذه نسبة المشاركة إلى غاية الساعة الـ 17:00 بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الجزئية التي تجرى يوم السبت، ببعض بلديات ولايتي بجاية وتيزي وزو، 23.94 في بجاية، و23.14 في تيزي وزو. وهذا إلى غاية الساعة 17:00 مساء. وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إنّ عملية الاقتراع جرت في أجواء مثالية عبر جميع مكاتب الانتخابات المفتوحة أمام الناخبين بالولايتين. وافتتحت مكاتب التصويت في 6 بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو، صباح السبت عند تمام الثامنة 08:00، لاستقبال 57.650 ناخبا مسجلا للمشاركة في الانتخابات المحلية الجزئية لهذه البلديات. وتجرى الانتخابات الجزئية في بلديات فرعون، ومسيسنا، وأقبو، وتوجة بولاية بجاية. وبلديات آيت محمود، وآيت بومهدي، بولاية تيزي وزو. وافتتح 27 مكتب تصويت ببلديتي آيت محمود وآيت بو مهدي، عبر 11 مركزا للاقتراع. في حين افتتح بالبلديات الأربعة المعنية بالانتخابات في بجاية 133 مكتب تصويت على مستوى 40 مركز للاقتراع.

بثّ تدخّلات الحملة الانتخابية للمترشّحين عبر 8 قنوات

وفي 18 سبتمبر 2022، أجريت قرعة توزيع الحصص الزمنية المخصّصة لتدخلات المترشّحين للانتخابات المحلية الجزئية في بجاية وتيزي وزو، عبر وسائل الإعلام العمومية.

وستبث تدخلات ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشّحة طيلة فترة الحملة الانتخابية الممتدة بين 22 سبتمبر و11 أكتوبر، عبر قنوات التلفزيون الجزائري:

الأرضية،

الإخبارية (الثالثة)،

والأمازيغية (السادسة).

وعبر قنوات الإذاعة الوطنية:

القناة الأولى،

القناة الثانية (الناطقة بالأمازيغية)،

القناة الثالثة (الناطقة بالفرنسية)،

الإذاعتين المحليتين لتيزي وزو وبجاية.

وستصل المدّة الإجمالية لهذه التدخّلات إلى 4 ساعات ونصف الساعة يوميا، بواقع 90 تدخّلا في اليوم، بحيث تكون 27 منها على شاشة التلفزيون، و27 في الإذاعة الوطنية، و24 تدخّلا بإذاعة بجاية، و12 تدخلا بإذاعة تيزي وزو.

يذكر أن البلديات المعنية بالانتخابات الجزئية هي بلديات: فرعون، مسيسنة، أقبو، وتوجة بولاية بجاية. وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بولاية تيزي وزو.

5 أحزاب سياسية تسحب استمارات الترشّح

وفي 23 أوت 2022، رسّمت خمسة أحزاب سياسية وستّ قوائم حرّة نيتها في الترشّح للانتخابات المحلية الجزئية في بعض بلديات ولايتي بجاية وتيزي وزو، عن طريق سحب استمارات التوقيعات.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية مساء الإثنين، عن المندوبية المحلية لسلطة الانتخابات، فقد قامت أحزاب جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الإشتراكية، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة الشباب الجزائري، وجبهة المستقبل، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات للترشّح في المحليّات الجزئية المقرر إجراؤها يوم 15 أكتوبر.

كما سحبت استمارات الترشّح القوائم الحرّة: إمناين الخير، وتاغماتس لبلدية آيت بوهدي، و تاسقاموتس نوسيرم، وتاغماتس، وتاغجدا، وتغري بقدود لبلدية آيت محمود.

وتعكف هذه التشكيلات حاليا على توثيق استمارات اكتتاب التوقيعات، قبل انتهاء مهلة إيداع الاستمارات منتصف نهار الخميس المقبل.

بيان من سلطة الانتخابات حول المحليّات الجزئية في بجاية وتيزي وزو

وفي 18 جويلية 2022، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في بيان، عن شروعها في تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين بالترشح للمحليّات الجزئية التي قُرّر إجراؤها في بعض بلديات الوطن.

وجاء في بيان السلطة:”يتمّ سحب الاستمارات من قبل ممثل الراغبين بالترشح من الأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار، لدى المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات”.

وبهدف تسهيل عملية التصديق على الاستمارات، وسّع قرار صدر عن رئيس السلطة محمد شرفي من قائمة المؤهلين قانونيا لذلك، لتشمل:

الأمناء العامّين للبلديات،

الموثقين،

المحضرين القضائيين،

محافظي البيع بالمزايدة،

المترجمين الرسميين،

مدراء التقنين والشؤون العامة،

مدير الإدارة المحلية بولاية الجزائر،

رؤساء الديوان بالمقاطعات الإدارية،

رؤساء المصالح بمديرية التقنين والشؤون العامة،

رؤساء الدوائر،

رؤساء المشاريع بولاية الجزائر،

الأمناء العامّين للدوائر.

انتخابات محلية جزئية في بعض بلديات بجاية وتيزي وزو يوم 15 أكتوبر

وقد وقع رئيس الجمهورية يوم الأحد، مرسوما استدعى بموجبه الهيئة الانتخابية لانتخابات محلية جزئية في بلديات تابعة لولايتي بجاية وتيزي وزو يوم 15 أكتوبر.

ويتعلق الأمر حسب بيان للرئاسة، بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية لبلديات:

فرعون، مسيسنة، توجة، وأقبو، بولاية بجاية.

وبلديات:

آيت محمود وآيت بومهدي، بولاية وتيزي وزو.

وقد حُدّد تاريخ إجراء هذه الانتخابات الجزئية بيوم 15 أكتوبر 2022. كما يتضمن المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 جويلية 2022.