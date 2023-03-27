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الجزائر

البرلمان يصوّت على 3 قوانين في جلسة عامة هذا الثلاثاء

الشروق أونلاين
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البرلمان يصوّت على 3 قوانين في جلسة عامة هذا الثلاثاء
أرشيف
المجلس الشعبي الوطني

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء، بجلسة عامة ستخصّص للتصويت على مشاريع 3 قوانين.

ويتعلّق الأمر حسب بيان للمجلس بـ:

  • مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام،
  • مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
  • ومشروع قانون يعدّل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

ودرست لجنة الثقافة والاتصال والسياحة في المجلس يوم الخميس الماضي، 54 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

وسيتمّ استئناف الجلسات العامة للمجلس مرة أخرى، في الفترة ما بين 2 و6 أفريل المقبل. حيث ستخصّص هذه الفترة لتقديم ومناقشة:

  • مشروع القانون النقدي والمصرفي،
  • مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
  • ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حقّ الإضراب.
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